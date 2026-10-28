İletişim Başkanlığı "Türk Dünyası Diyalog Forumu" düzenleyecek

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek TDT 13. Zirvesi marjında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 30-31 Ekim'de Ankara'da "Türk Dünyası Diyalog Forumu" başlıklı uluslararası bir forum gerçekleştirilecek.

"Fikirden Diyaloğa, İleri" teması ile gerçekleştirilecek forumla Türk dünyası halkları arasındaki kültürel etkileşimin ve ortak hafızanın güçlendirilmesi, TDT üyesi ve gözlemci ülkeler arasında medya, iletişim ve yayıncılık alanlarındaki işbirliğinin artırılması için kapsayıcı bir platform oluşturulacak.

Forumda eş zamanlı olarak panel oturumlarına, yuvarlak masa toplantılarına, çeşitli kültür-sanat etkinliklerine ve sergilere yer verilecek. Forum kapsamında, Türk dünyasının siyasi, ekonomik, toplumsal ve çeşitli stratejik alanlardaki potansiyelinin değerlendirilmesi ve ortak hedeflerinin ele alınması öngörülüyor.

Bu çerçevede, parlamenter diplomasinin rolü, kadınların diplomasi, kamu yönetimi, medya ve sivil toplum alanlarındaki temsili ve etkinliği ile değişen küresel düzen içerisinde Türk dünyasının stratejik öncelikleri ve jeopolitik konumu değerlendirilecek.

Türk dünyasının enerji kaynakları, Asya ile Avrupa arasında ulaştırma ve ticaret hattına dönüşme potansiyeli, savunma sanayii alanındaki işbirliği imkanları ve ortak kalkınma projeleri aracılığıyla toplumsal refahın artırılması ele alınacak.

Ayrıca, Türk dünyasında medya ve iletişim alanlarında mevcut durum, stratejik iletişim kapasitesinin güçlendirilmesi, dezenformasyonla mücadele, yapay zeka, ortak yayıncılık platformları ve medya girişimlerinin oluşturulması imkanları da gündemde yer alacak. Bunun yanı sıra, Türk dünyasının ortak dil ve hafızası, kültürel birikimi ve sanat mirası, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi ile Türk diasporasının mevcut durumu değerlendirilecek.

Son olarak Türk dünyasında üniversiteler, düşünce kuruluşları ve araştırma merkezleri arasında ortak bir bilgi ve düşünce ekosisteminin kurulması ile TDT çerçevesinde Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin ve geleceğe yönelik işbirliği fırsatlarının geliştirilmesi konuları ele alınacak.

İki gün boyunca devam edecek Türk Dünyası Diyalog Forumu'nun Türk dünyasından üst düzey bürokratları, iletişim ve medya profesyonellerini, akademisyenleri, düşünce kuruluşlarını, bilim, kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren isimleri aynı platformda buluşturarak disiplinler arası bir diyalog ortamı oluşturması bekleniyor.

Forum marjında ayrıca kültürel diplomasi etkinliklerinin düzenlenmesi planlanıyor. Bu çerçevede fuaye alanında​​​​​​​ TDT üyesi ve gözlemci ülkelerin kültürel ve tarihi zenginliklerini yansıtacak sergilerin ve kültür-sanat etkinliklerinin düzenlenmesi, temaya uygun stantların ve deneyim alanlarının kurulması öngörülüyor.