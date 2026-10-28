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Türkiye
AA/İHA 28.10.2026 16:07

Amasyalı çiftçi tarlasına traktörüyle 'Cumhuriyet' yazdı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan genç çiftçi, tarlasına traktörle "Cumhuriyet" yazdı.

İlçeye bağlı Yakup köyünde çiftçilik yapan 28 yaşındaki Eren Yiğit, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla traktörünün pulluğuyla tarlasına "Cumhuriyet" yazıp sonsuzluk işareti çizdi.

Önceki yıllarda tarlasına ’Cumhuriyet’ yazıp Türk bayrağı çizen Eren Yiğit, bu yıl da geleneği sürdürüp aynı heyecanla tarlasını tasarladı, "Cumhuriyet" yazıp çizdiği sonsuzluk işaretinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Yiğit, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize armağan ettiği en güzel değerlerin birincisi olan Cumhuriyet bugün 103 yaşında. Cumhuriyetimizin 103. yaşı kutlu olsun" dedi.

Yiğit, 3 yıl önce helikopter ile görevden dönen 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı personelinin tarlasına traktör ile ’Cumhuriyet’ yazmıştı. Bu görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Cumhuriyet sevgisini tarlasına yazacak kadar devlet ve millet sevdalısı çiftçimizi yürekten selamlıyoruz" notuyla paylaşılmış ve büyük ilgi görmüştü.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Amasya
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Amasyalı çiftçi tarlasına traktörüyle 'Cumhuriyet' yazdı
Amasyalı çiftçi tarlasına traktörüyle 'Cumhuriyet' yazdı
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