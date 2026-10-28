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Türkiye
TRT Haber 28.10.2026 22:37

Trafik kazasında yaralanan polisimiz şehit oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan'ın müdahalelere rağmen şehit olduğunu açıkladı.

Trafik kazasında yaralanan polisimiz şehit oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Tayfun Akalan'ın trafik kazasında yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Tayfun Akalan, meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırdığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine kahraman emniyet teşkilatına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

Trafik kazasında yaralanan polisimiz şehit oldu

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Mustafa Çiftçi Polis Van
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