Parçalı Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.10.2026 23:36

Rusya: Avrupa, Rus çıkarlarıyla ilgili istişarelere hazır değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa'nın Rus çıkarlarıyla ilgili istişareler yapmaya hazır olmadığını belirterek, "Savaşı kışkırtanlar Moskova'da değil, Brüksel, Baltık, Berlin ve Paris'te bulunuyor." dedi.

Rusya: Avrupa, Rus çıkarlarıyla ilgili istişarelere hazır değil

Sözcü Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya devam ettiğini dile getiren Zaharova, "Avrupa kurumlarının yöneticileri, Rusya'nın çıkarları konusunda dürüstçe istişareler yapmaya hazır değil, gerçeklikten uzak taleplerde bulunmaya devam ediyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) siyasetçilerinin yaklaşımlarında herhangi bir değişiklik görmüyoruz." şeklinde konuştu.

Zaharova, Avrupalıların savaşı kışkırttığını vurgulayarak, "Savaşı kışkırtanlar Moskova'da değil, Brüksel, Baltık, Berlin ve Paris'te bulunuyor. Çatışmacı söylemleriyle, askeri sanayi ve finans şirketlerinin sahiplerinin çıkarları doğrultusunda Avrupa'nın askerileştirilmesine yönelik çılgın, pervasız ve düşüncesizce yaptıkları lobicilik faaliyetleriyle ülkelerini felakete sürüklediklerini anlamalılar." dedi.

İngiltere'nin Ukrayna'ya yeni "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) seyir füzeleri sevkiyatını yapmayı planladığı yönündeki iddiaları değerlendiren Zaharova, "Askerlerimiz, bu meşru hedeflerin vurulmasına yönelik gerekli önlemleri alacak." bilgisini verdi.

Mariya Zaharova, İngiltere'nin Ukrayna krizini derinleştirmeyi ve savaşın sürdürülmesini hedeflediğini savundu.

- "Kiev, çatışmaları uzatmaktan yana"

Sözcü Zaharova, Kiev'in çatışmaları uzatmaktan yana yaklaşım sergilediğini belirterek, "Rusya ve ABD, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik diplomatik girişimlerini sürdürürken, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy, bu süreci engellemeye çalışıyor, kabul edilemez şartlar koşuyor, halkımıza yönelik terör eylemlerinde bulunuyor." diye konuştu.

Moldova'nın 23 Ekim'de bir Rus diplomatını sınır dışı etme kararı aldığına dikkati çeken Zaharova, buna karşılık vereceklerinin altını çizdi.

ETİKETLER
Rusya Avrupa Birliği Ukrayna
Sıradaki Haber
Brezilyalı Senatör: Bolsonaro'nun ülkeyi terk etmesinden haberimiz yoktu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:17
Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında
23:52
Katil İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere saldırdı
23:35
Brezilyalı Senatör: Bolsonaro'nun ülkeyi terk etmesinden haberimiz yoktu
22:52
Trafik kazasında yaralanan polisimiz şehit oldu
22:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
21:23
İstanbul'daki kara para aklama soruşturması: 10 gözaltı kararı
Depremde zarar gören Hatay'ın valilik binası yeniden hizmete alındı
Depremde zarar gören Hatay'ın valilik binası yeniden hizmete alındı
FOTO FOKUS
Amasyalı çiftçi tarlasına traktörüyle 'Cumhuriyet' yazdı
Amasyalı çiftçi tarlasına traktörüyle 'Cumhuriyet' yazdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ