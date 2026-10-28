Rusya: Avrupa, Rus çıkarlarıyla ilgili istişarelere hazır değil

Sözcü Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya devam ettiğini dile getiren Zaharova, "Avrupa kurumlarının yöneticileri, Rusya'nın çıkarları konusunda dürüstçe istişareler yapmaya hazır değil, gerçeklikten uzak taleplerde bulunmaya devam ediyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) siyasetçilerinin yaklaşımlarında herhangi bir değişiklik görmüyoruz." şeklinde konuştu.

Zaharova, Avrupalıların savaşı kışkırttığını vurgulayarak, "Savaşı kışkırtanlar Moskova'da değil, Brüksel, Baltık, Berlin ve Paris'te bulunuyor. Çatışmacı söylemleriyle, askeri sanayi ve finans şirketlerinin sahiplerinin çıkarları doğrultusunda Avrupa'nın askerileştirilmesine yönelik çılgın, pervasız ve düşüncesizce yaptıkları lobicilik faaliyetleriyle ülkelerini felakete sürüklediklerini anlamalılar." dedi.

İngiltere'nin Ukrayna'ya yeni "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) seyir füzeleri sevkiyatını yapmayı planladığı yönündeki iddiaları değerlendiren Zaharova, "Askerlerimiz, bu meşru hedeflerin vurulmasına yönelik gerekli önlemleri alacak." bilgisini verdi.

Mariya Zaharova, İngiltere'nin Ukrayna krizini derinleştirmeyi ve savaşın sürdürülmesini hedeflediğini savundu.

- "Kiev, çatışmaları uzatmaktan yana"

Sözcü Zaharova, Kiev'in çatışmaları uzatmaktan yana yaklaşım sergilediğini belirterek, "Rusya ve ABD, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik diplomatik girişimlerini sürdürürken, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy, bu süreci engellemeye çalışıyor, kabul edilemez şartlar koşuyor, halkımıza yönelik terör eylemlerinde bulunuyor." diye konuştu.

Moldova'nın 23 Ekim'de bir Rus diplomatını sınır dışı etme kararı aldığına dikkati çeken Zaharova, buna karşılık vereceklerinin altını çizdi.