Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı.

Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı.

Başakşehirli oyuncu Demba Ba

"Beyaz birisi hakkında konuşurken ona 'Beyaz insan' demiyor, sadece 'insan' diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken 'Siyah insan' diyorsunuz?"

Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, Başakşehir sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.

İstanbul Başakşehir'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irkçılığa hayır" ifadeleri yer aldı.

Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasının 4'üncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle Başakşehir sahayı terk etti ve soyunma odasına gitti.https://t.co/WGxaRVDJeU pic.twitter.com/AAnecxpYaN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 8, 2020

"4. hakem maça devam ederse, maça çıkmayacağız"

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yaptıkları maçta yardımcı antrenörleri Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun sahada kalması durumunda müsabakaya devam etmeyeceklerini söyledi.

"Dünya futbolu için çok kötü bir gün ve an. Dördüncü hakem orta hakemi ikaz ediyor ve 'Atmalıyız.' diyor. Kırmızı kartla gelip, kartı gösterirken Webo'yu göstererek 'Negro' diyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. Dördüncü hakem maçta kalırsa maça çıkmama kararı aldık. Eğer dördüncü hakem UEFA delegesi tarafından saha dışına çıkarılırsa maça devam edeceğiz. Başka türlü maça devam etmiyoruz. Bunu açık ilan ettik. Eğer dördüncü hakem çekilirse maça devam etme kararımız var. Onun dışında maça çıkmayacağız."

M. Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ: Irkçılık yapan 4. hakem sahada kalırsa biz maça çıkmayacağız. pic.twitter.com/ls6LIofgKa — TRT Spor (@trtspor) December 8, 2020

"Hakemin maçtan alındığı bilgisi geldi"

İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Pierre Webo'ya ırkçı ifadede bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun maçtan alındığı bilgisinin kendisine ulaştığını söyledi.

"Yaşanan bir pozisyonun ardından hakeme, Webo'yu göstermek için eliyle 'Bu zenciyi atacaksın' diyor, yani negro diyor. Bunu arkadaşlarımız duyuyor. Bu bize iletilince, biz de 4'üncü hakem devam ederse maça çıkmayacağımızı delegeye söyledik. Şimdi 4'üncü hakemi UEFA'nın saha dışına çıkardığı bilgisi geldi. Ya bir hakem gelecek ya da 4'üncü hakem olmadan maçı yönetecekler. Takımımızdan sahaya çıkmak istemeyenler var. Biz ancak bizim istediğimiz şekilde olursa sahaya çıkacağız. Şu anda 4'üncü hakemin alındığı bilgisi geldi. Böyle olursa sahaya çıkacağız."

Başakşehir'den paylaşım: Irkçılığa hayır