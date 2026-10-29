Arnavutluk'ta şiddete dönüşen protestolara katılanlara 6 bin dolar para cezası

Arnavutluk hükümeti, başbakanın istifası çağrısında bulunan toplanmaları bastırmaya çalışırken, bizzat şiddet eylemleri gerçekleştirmeseler bile şiddete dönüşen bir protestoya katılan göstericilere 6 bin dolardan fazla para cezası getirdi.

Başkent Tiran, son günlerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında şiddetli çatışmalara dönüşen ve aylardır süren hükümet karşıtı protestolarla sarsılıyor.

Lidersiz hareket mayıs ayında, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner tarafından desteklenen bir doğa koruma alanındaki lüks otel projesine karşı düzenlenen mitinglerle başladı.

Yeni yasal önlemler: Kalabalıkta kalana para cezası kesiliyor

Başbakan Edi Rama hükümeti çarşamba günü, kamusal alanda şiddet veya yağma eylemleri gerçekleştiren bir kalabalığın içinde kalmayı seçen veya kimliğini gizleyen herkese 500 bin leke (5 bin 500 Euro, 6 bin 130 dolar) kadar para cezası öngören yasal önlemleri kabul etti.

Arnavutluk'ta vergi öncesi ortalama maaş aylık 930 Euro (1026 dolar) seviyesinde bulunuyor.

Polise ayrıca, şiddet riski olması halinde eğitim, sağlık ve hükümet kurumlarının çevresi de dahil olmak üzere belirli bölgelerdeki toplanmaları geçici olarak kısıtlama yetkisi verildi. Önlemler ayrıca, çevrim içi şiddete teşvik için yaptırımlar ve protestolar sırasında zarar gören küçük işletmeler için tazminat öngörüyor.

Derhal yürürlüğe giren önlemlerin yürürlükte kalması için 45 gün içinde parlamento tarafından onaylanması gerekiyor.