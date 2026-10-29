Hollanda'da kuş gribi salgınları nedeniyle ülke çapında karantina kararı alındı

Tarım Bakanı Silvio Erkens çarşamba günü yaptığı açıklamada, daha fazla enfeksiyon riskinin ciddi boyutta olduğunu belirterek hem hayvanların hem de işletme sahiplerinin olabildiğince az zarar görmesini sağlamak için kuşların kapalı alanlarda veya korunaklı yerlerde tutulmasına yönelik ülke çapında bir zorunluluk getirmeye karar verdiğini söyledi.

ABD'de büyük salgın

Bu karar, ABD'nin Illinois eyaletindeki bir çiftlikte kuş gribi salgınının bu hafta ülkenin en büyük aktif salgını haline gelmesi ve yaklaşık 1 milyon tavuğun itlaf edilmesinden kısa süre sonra alındı.

ABD Tarım Bakanlığı, salgının Illinois eyaletinin Clinton bölgesindeki ticari bir yumurta üretim tesisinde 934 bin 600 kuşu etkilediğini doğruladı. Yetkililer, salgının Germantown dışında bulunan Rose Acre Farms adlı tesiste meydana geldiğini bildirdi.

Şirketin internet sitesindeki bilgilere göre Rose Acre Farms, ABD'nin en büyük ikinci yumurta üreticisi konumunda bulunuyor. Kuş gribi olarak bilinen yüksek patojenik kuş gribinin bir tedavisi bulunmadığı için yetkililer, virüsü kontrol altına almak amacıyla enfekte olan ve virüse maruz kalan kuşları itlaf etmek zorunda kalıyor.

Yumurta üretimi ve fiyatlar risk altında

Yaklaşık bir milyon tavuğun kaybedilmesi, yumurta üretimini sekteye uğratabilir ve arzın daralmasıyla fiyatlar üzerinde daha fazla baskı yaratabilir.

Illinois'deki salgının boyutu, ülke genelindeki diğer aktif vakaları büyük ölçüde geride bırakıyor. ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre, eyalet genelinde etkilenen 168 bin 880 kuş ile Minnesota en yüksek ikinci sayıya sahip.

Salgın, ABD'de ilk olarak şubat 2022'de tespit edilen ülke çapındaki kuş gribi salgınının bir parçasını oluşturuyor. Raporlara göre, o tarihten bu yana salgın sonucunda 210 milyondan fazla kuş öldü veya itlaf edildi.

Kuş gribi vakaları, göçmen yabani kuşların virüsü evcil kümes hayvanlarına bulaştırabildiği sonbahar ve ilkbahar aylarında genellikle artış gösteriyor.

Virüs enfekte kuşlar, kirlenmiş yüzeyler ve malzemelerle temas yoluyla yayılabiliyor ve hastalık sürülere ulaştığında çiftlikleri savunmasız hale getiriyor. Yaklaşık bir milyon tavuğun yerini doldurmak zaman alıyor, bu da marketlere daha az yumurta ulaşabileceği ve fiyatların artabileceği anlamına geliyor.

Kuş gribinin on milyonlarca yumurtlayan tavuğu öldürdüğü, arzı daralttığı ve fiyatları hızla yükselttiği 2024 yılında da benzer bir durum yaşanmıştı.