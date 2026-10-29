ABD'de veri sızıntısı: 40 binden fazla iç güvenlik çalışanının bilgileri ifşa oldu

Şeffaflık alanında çalışan kar amacı gütmeyen Distributed Denial of Secrets adlı grup tarafından yayınlanan kayıtlar, operasyon isimlerini, gözetleme programlarını ve gizli girişimlere dair bilgileri içeriyor. İç Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Sızdırılan veriler; Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza, Gümrük ve Sınır Muhafaza, İç Güvenlik Soruşturmaları ile Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı gibi çeşitli kurum çalışanlarının isimlerini, telefon numaralarını ve e-posta adreslerini ortaya çıkarıyor.

Sızıntıda yer alan ajanların büyük kısmı Gümrük ve Sınır Muhafaza biriminde çalışıyor. Bu sayı 21 bini aşarken, yaklaşık 6 bin 600 kişinin ise Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza biriminde çalıştığı belirtiliyor.

Ajanların gizli görev detayları da sızdırıldı

Veriler ayrıca, hangi ajanların özel operasyonlara, gözetleme işlerine, adli bilişime ve gizli görevlere atandığını gösteren unvanları, e-posta gruplarını ve diğer detayları da kapsıyor.

Sızıntı, İç Güvenlik Bakanlığının sosyal medyadaki muhaliflerin kimliğini agresif bir şekilde ortaya çıkarmaya, protestocular ve gazeteciler hakkındaki kayıtlara ulaşmaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşti. Bakanlık aynı dönemde kendi ajanlarını anonim tutmak için adımlar atıyor ve kolluk kuvvetlerinin görev sırasında kimliklerini ve yüzlerini gizleme hakkını savunuyor.

Sızıntının arkasında Department of Peace grubu var

Distributed Denial of Secrets kurucu ortağı Emma Best, yaptığı açıklamada "maia arson crimew" olarak bilinen aktivist bilgisayar korsanının veriler için halkın arama yapabileceği bir araç geliştirdiğini söyledi. Best, bu aracın anonimliğin yerini hesap verebilirliğe bırakmasını sağlayacağını, gazetecileri güçlendireceğini, kamu kayıtları taleplerine rehberlik edeceğini ve kongre denetimini artıracağını ifade etti.

Department of Peace (Barış Bakanlığı) adlı grup yorum talebine hemen yanıt vermedi. Ancak verilerle birlikte yayınlanan açıklamada, İç Güvenlik Bakanlığı çalışanlarının kendilerine ait bilgilere sahip olduğu, bu nedenle kendi bilgilerinin de onlarda olmasının adil olduğu savunuldu. Grup, verilerin bakanlık tarafından verilecek daha fazla zararı sınırlamak için kullanılabilmesini umduklarını ve bu yöndeki tüm çabaları desteklediklerini belirtti.

Son bir ayda yaşanan üçüncü büyük sızıntı

Veri şeffaflığı grubu, sızıntının kendisine Department of Peace adını veren bir oluşum tarafından elde edilen bilgilere dayandığını söylüyor. Bu olay, son bir ay içinde manşetlere taşınan üçüncü hükümet veri sızıntısı olarak kayıtlara geçti.

Eylül ayında ShinyHunters adlı bilgisayar korsanlığı grubu, Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) binlerce büro çalışanının hassas iş detayları ve tıbbi bilgilerini içeren büyük bir veri havuzunu çaldığını iddia etti. Geçen hafta ise Savunma Bakanlığı, milyonlarca mevcut ve eski askeri personelin verilerini ifşa eden bir ihlalin ardından toplu bir davayla karşı karşıya kaldı. Department of Peace, mart ayında İç Güvenlik Bakanlığını hacklediğini ve dış tedarikçilerle yapılan sözleşmelerle ilgili belgeleri yayınladığını öne sürmüştü.

Sızdırılan verilerin doğruluğu teyit edildi

Best'in açıklamasında, Department of Peace grubunun verileri İç Güvenlik Bakanlığı tarafından kullanılan Okta oturum açma hizmetinden topladığı belirtildi. Reuters bu iddiayı hemen doğrulayamadı. Okta, konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta sistemlerinin güvenli olduğunu ve verilerinin tehlikeye girdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi.

Reuters, tüm veri havuzunun gerçekliğini hemen doğrulayamasa da sızıntıda adı geçen yaklaşık altı bakanlık çalışanının kişisel bilgilerini kredi bürosu kayıtları ve karanlık web istihbarat platformu District 4 Labs verileriyle eşleştirmeyi başardı. Öte yandan üç çalışan doğrudan arandı ve telefon numaralarıyla diğer ayrıntıları doğrulandı. Bir çalışan, sızıntıyı ilk kez duyduğunu söyledi.

Bazı durumlarda veriler çalışanların LinkedIn profillerinde bulunan bilgilerle eşleşti. Ancak diğer durumlarda veriler, bakanlığın iç organizasyon şemaları veya daha önce açıklanmayan gizli operasyonlar hakkında kamuya açık olmayan bilgileri ortaya çıkardı.