Hayvanat bahçesi görevlisi leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti

Beekse Bergen safari parkında yaklaşık 40 yıl boyunca çalışan ve ismi açıklanmayan görevli, cumartesi günü hayvanın saldırısına uğradı ve salı günü yaşamını yitirdi.

Park yönetimi salı günü yaptığı açıklamada, "Beekse Bergen safari parkı hayvan bakıcısının 24 Ekim Cumartesi günü parktaki bir leoparla yaşadığı olayda aldığı yaralar nedeniyle bugün hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle bildiriyoruz" ifadesini kullandı.

Açıklamada, "Onun vefatı hepimizi derinden etkiledi. Ailesi, arkadaşları ve sevenleriyle birlikte büyük bir yas içindeyiz. Bu derin kaybı atlatabilmeleri için sevenlerine ve personelimize huzur ve mahremiyet tanınmasını rica ediyoruz" denildi.

Olayın detayları ve acil müdahale

Associated Press haber ajansı, kadının iki erkek İran leoparıyla birlikte bir bölmede çalışırken başından ve boynundan ciddi şekilde yaralandığını bildirdi.

Ajans, kadının leopar bölmesindeki olayın ardından telsizle meslektaşlarıyla iletişime geçtiğini, cumartesi günü yerel saatle 11.00 civarında olay yerine ambulans ve travma helikopteri sevk edildiğini aktardı. Acil ameliyata alınan kadının durumu pazar akşamı kötüleşti.

Parkta 40 yıllık çalışma geçmişi

Parkın açıklamasında, çalışanın Hollanda'nın güneyinde yer alan parka 17 yaşındayken katıldığı ve kısa aralarla neredeyse 40 yıl boyunca orada çalıştığı belirtildi.

CNN'in yayın ortağı NOS, hayvanat bahçesi görevlisinin sekiz yıldır leoparlarla çalıştığını ve saldırıya uğradığında iki erkek İran leoparıyla bölmede yalnız olduğunu bildirdi.

Bölmenin içinde kamera bulunmadığını belirten park yönetimi, olayın ardından hayvanlara normal şekilde davranılmaya devam edildiğini aktardı. Park yönetimi, kadının ölümüyle ilgili bağımsız bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yüzden fazla hayvan türüne ev sahipliği yapan Beekse Bergen, ziyaretçilere safari parkını yürüyerek, arabayla, otobüsle ve tekneyle gezme seçeneği sunuyor.

Hayvanat bahçelerinde yaşanan benzer olaylar

Bu olay, bir hayvanat bahçesi veya safari parkı çalışanının bir hayvan tarafından ölümcül şekilde yaralandığı ilk vaka olarak kayda geçmedi.

Avusturya'da 2023 yılında bir hayvanat bahçesi görevlisi gergedan saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Başka bir görevlinin de yaralandığı bu olay, Salzburg Hellbrunn Hayvanat Bahçesi'nde yaşanmıştı. Bundan iki yıl önce ise Şili'deki bir safari parkında çalışan bir kadın, büyük kedilerin bulunduğu bölmede çalışırken bir kaplan tarafından öldürülmüştü.