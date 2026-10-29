Buzullar eridi, altından Birinci Dünya Savaşı dönemine ait 250 mühimmat çıktı

İtalyan ordusuna bağlı Julia Alp tugayı tarafından salı günü yapılan açıklamada, top mermileri, havan topları ve diğer mühimmatların Trentino-Alto Adige bölgesinde ilk olarak doğa yürüyüşçüleri, doğa bilimciler ve bir vakada trafik kazası sonrası bulunduğu belirtildi.

Ordu, bu yaz bulunan ilk patlamamış mühimmatın, haziran ayında Caldonazzo yakınlarında bir sürücünün aracını park ederken el frenini çekmeyi unutması sonucu bir vadiye yuvarlanan otomobilin ardından keşfedilen 90 milimetrelik havan mermisi olduğunu bildirdi.

İtfaiyeciler aracı çıkardıklarında, bir ağacın dibinde Birinci Dünya Savaşı'na ait mermiyi fark etti. Mermi daha sonra uzman bir bomba imha ekibi tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Mühimmatlar 100 yıldan uzun süredir karlar altındaydı

İtalyan ve Avusturya-Macaristan orduları arasında 1915 ile 1918 yılları arasında yapılan Beyaz Savaş'tan kalan diğer patlayıcılar, yaz aylarında doğa yürüyüşçülerinin ilgi gösterdiği bir bölgede yoğunlaştı. Bu mühimmatların 100 yıldan uzun bir süredir kar ve buz altında kaldığı belirtildi.

Birliğin sözcüsü, yüksek riskli yüksek irtifa kurtarma ve askeri operasyonlarda uzmanlaşan Julia Alp tugayının 2. İstihkam Alayından uzmanların ağustos ayı başlarında temizlik çalışmalarına başladığını söyledi. Yaz dönemi ıslah çalışması 16 Ekim'de sona erdi.

Patlayıcılar, dağcılar, yürüyüşçüler ve dağ işçileri tarafından sıklıkla kullanılan patikaların yanı sıra halkın erişemeyeceği alanlarda da bulundu.

Ordu, mühimmatları temizleme kampanyasının erişilemeyen alanlarda, yüksek rakımlarda ve özellikle zorlu arazilerde ilerlemek için sağlam dağcılık becerileri gerektirdiğini ifade etti.

İklim değişikliği buzulların erimesini hızlandırıyor

Bieno köyü yakınlarındaki Cima del Frate dağ zirvesi ile Forcella Fierollo dağ geçidi arasındaki bölgede, 75 milimetrelik top mermilerinden oluşan bir zula, bu ayın başlarında çıkarma işlemi sırasında popüler bir dağcılık rotasının kapanmasına neden oldu. Rota daha sonra yeniden açıldı.

Ordu, her yıl hem Birinci hem de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmatların ortaya çıktığını ancak uzmanlık gerektiren çalışmaların yalnızca yaz sonu ve sonbahar başlarında, hava koşullarının ekim sonlarında kar başlamadan önce daha güvenli operasyonlara izin verdiği zamanlarda yapılabildiğini bildirdi.

Son birkaç yıldaki aşırı sıcaklar, Care Alto ve Lares buzullarının hızla geri çekilmesine yol açarak bölgeyi çalışanlar için daha az güvenli hale getirdi.

Yürüyüşçüleri ve yerel dağ sakinlerini şüpheli mühimmat bulduklarında dokunmamaları veya hareket ettirmemeleri konusunda uyarmak için bir güvenlik kampanyası yürütülüyor. Bulunan mühimmatların ideal olarak fotoğraflarla birlikte yerel yetkililere bildirilmesi isteniyor.

Yerel yetkililer, 2025'teki düşük kış kar yağışı ve 2026 yazındaki aşırı sıcaklıkların Trentino bölgesindeki buzulların erimesini hızlandırdığını kaydetti.