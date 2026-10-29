ABD Başkanı Donald Trump'ın BBC'ye açtığı hakaret davası eksik belgeler nedeniyle düşebilir

Yargıç Enjolique Lett, ABD Başkanı Donald Trump'ın hukuk ekibinin evrakları derleme biçimiyle ilgili endişelerini dile getirerek ilgili kayıtları 23 Kasım'a kadar sunmasına karar verdi.

Yargıç, imtiyaz iddiaları kapsamında gizlenen herhangi bir materyali tanımlayan bir sicilin bulunmaması nedeniyle, ABD Başkanı Donald Trump'a 5 Kasım'a kadar bir liste hazırlaması talimatını verdi.

Yargıç tarafından bu hafta imzalanan mahkeme kararında, bu emre uyulmamasının, davanın takipsizlik nedeniyle düşürülmesi dahil yaptırımlarla sonuçlanabileceği belirtildi.

Dava süreci ve belge tartışmaları

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongre Binası isyanlarına ilişkin 2024 yapımı bir Panorama belgeselinin kurgulanması üzerinden Florida'daki bir mahkemede yüklü miktarda tazminat talep ediyor.

BBC daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ı dava kapsamında dosyaları açıklamaya yanaşmayarak kuralları hiçe saymakla suçlamıştı.

Yasal takvim göz önüne alındığında, kurumun avukatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın delil sunma yükümlülüklerini göz ardı etmeye devam etmesi halinde aşırı mağduriyet yaşayacaklarını savundu ve mahkemeden müdahale etmesini istedi.

Yargıç Lett mahkeme kararında, davacı avukatının ihtilaf bulunmayan taleplere yanıt veren tüm belgelerin sunulduğu konusunda mahkemeye güvence verdiğini ancak imtiyaza dayanarak saklanan belgeleri tanımlayan bir imtiyaz günlüğü sunulmadığını kabul ettiğini söyledi. Taleplerin niteliği ve sunulan belgelerin azlığı göz önüne alındığında, mahkemenin ilgili belgeler için yeterli bir arama yapılıp yapılmadığı konusunda endişeleri bulunduğu ifade edildi.

İfade erteleme şikayetleri

Bu talimat, aynı yargıcın kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump'ın duruşma öncesi ifadesini ertelediği yönündeki şikayetler üzerine 11 Aralık'a kadar yeminli ifade vermesi gerektiğine hükmetmesinin ardından geldi.

Geçen hafta yapılan bir duruşmada BBC'nin avukatı Charles Tobin, 16 Ekim tarihi üzerinde anlaşıldığını ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal öneme sahip bir konuyu gerekçe göstererek bunu iptal ettiğini belirtti. Tobin, ABD Başkanı Donald Trump'ın aslında kasım ayındaki ara seçimler öncesinde Georgia'da kampanya yürüttüğünü kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, kazandığı 2024 başkanlık seçimlerinden kısa süre önce yayınlanan bir Panorama bölümü hakkında yasal işlem yürütüyor. Belgesel, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 Beyaz Saray yarışını Joe Biden'a kaybettikten sonra 6 Ocak 2021'de destekçilerini Kongre Binası'na saldırmaya teşvik ettiği izlenimini verdiği için eleştirilere maruz kaldı.

İddialar, dönemin BBC Genel Müdürü Tim Davie'nin istifasını açıklamasına yol açtı. BBC Başkanı Samir Shah, yayın kuruluşu adına özür diledi ve programın kurgusunun doğrudan şiddet eylemi çağrısı izlenimi verdiğini kabul etti.

Bununla birlikte yayın kuruluşu, kamuoyuna mal olmuş kişiler ve olaylar hakkında habercilik üzerinde yaratacağı caydırıcı etki konusunda uyarıda bulunarak davanın düşürülmesini istiyor. Kurum ayrıca, programın hiçbir zaman eyalette veya ABD'de yayınlanmadığını belirterek Florida'daki bir mahkemenin davaya bakma yetkisine itiraz etti.