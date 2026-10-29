Putin: Elon Musk gerçek bir dahi

Putin, Moskova'daki Rusya-Afrika Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Rusya'nın kendi uydu internet projesi Rassvet ile Starlink uydularının yörüngede birbirinin alanına müdahale etmemesini sağlamak amacıyla Musk ile iletişim halinde olmanın önemini vurguladı.

Putin, Amerikan ortaklarla siyasi sorunlara rağmen sıkı bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Şirket verilerine göre Starlink yaklaşık 13 bin uydu fırlatırken, çevrim içi uydu takip sistemleri Rassvet projesinin yörüngede çok daha az sayıda uyduya sahip olduğunu gösteriyor.

Güney Afrika'daki Rusya Büyükelçiliği, Rassvet projesinin ülkenin ilk adımları olduğunu ve Rusya'nın uzay alanında ABD ile yakın temas kurduğunu bildirdi.

Bu gelişmeler, ABD ile Rusya arasında son dönemde yaşanan diplomatik hareketlilikle aynı döneme denk geldi.

ABD Başkanı Donald Trump bu ay yaptığı açıklamada, Rusya ile akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla dizel ithalatı konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamış, ardından bazı Rusya yaptırımlarından vazgeçilmişti.

Öte yandan Ukrayna ordusu, Rusya'ya karşı yürüttüğü operasyonlarda Starlink internetine bağımlı kalırken, geçen hafta yaşanan bağlantı sorunlarının SpaceX tarafından kasıtlı olarak yapıldığı ifade edildi.