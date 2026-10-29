Açık 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.10.2026 06:24

Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı

Soykırımcı İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 38 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı

İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerleşim alanlarına saldırı düzenledi.

Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapan kamyonların işlemlerinin yapıldığı noktanın hedef alındığı saldırıda, 4 Filistinli hayatını kaybetti, 5'i ağır 15 kişi yaralandı. Ölen ve yaralananlar arasında bazı hükümet görevlilerinin de olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun güneydeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği İHA saldırısında Muhammed Alyan el-Buyuk isimli Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Han Yunus kentinde bir grup vatandaşın hedef alındığı diğer bir saldırıda 11 kişinin, ardından düzenlenen ikinci saldırıda da 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarında İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının düzenlediği saldırı sonucu yaralanan 3 Filistinliden ikisinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun Deyr Belah kentinde İHA'dan açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Trump, "İran'la müzakereleri yeniden başlatması için Vance'i görevlendirdiği" iddiasını yalanladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:54
Hollanda'da kuş gribi salgınları nedeniyle ülke çapında karantina kararı alındı
06:53
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Trafik çift yönlü durduruldu
06:53
ABD Başkanı Donald Trump'ın BBC'ye açtığı hakaret davası eksik belgeler nedeniyle düşebilir
06:53
İspanya'da tren kazası: Kontrol merkezi personeli sorgulanıyor
06:46
Binlerce kişiyi işten çıkaracağını duyuran Microsoft'un karı rekor seviyede arttı
06:44
Bakan Çiftçi'den "kuvvetli yağış" uyarısı: Teyakkuz halinde olunmalı
Depremde zarar gören Hatay'ın valilik binası yeniden hizmete alındı
Depremde zarar gören Hatay'ın valilik binası yeniden hizmete alındı
FOTO FOKUS
Amasyalı çiftçi tarlasına traktörüyle 'Cumhuriyet' yazdı
Amasyalı çiftçi tarlasına traktörüyle 'Cumhuriyet' yazdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ