Açık 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.10.2026 06:21

Trump, "İran'la müzakereleri yeniden başlatması için Vance'i görevlendirdiği" iddiasını yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'la müzakereleri yeniden başlatması için Başkan Yardımcısı JD Vance'i görevlendirdiği" iddiasını yalanlayarak, Vance'in sadece İran'ın ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin teminine yardım ettiğini belirtti.

Trump, "İran'la müzakereleri yeniden başlatması için Vance'i görevlendirdiği" iddiasını yalanladı

ABD Başkanı Trump, Ohio'da katılacağı seçim mitingi için Washington'dan ayrılırken, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"JD Vance'e barış müzakerelerini başlatmak için İran'la görüşmesini söylediniz mi?" sorusuna Trump, "Hayır. İran'ın tıbbi malzeme konusunda yardıma ihtiyacı vardı. O da bana 'bu konuda ne düşündüğümü 'sordu, ben de 'olur' dedim. Kısacası, hastalara yardım etmek için malzeme temin ediliyor." yanıtını verdi.

WSJ'nin İran iddiası

ABD Başkanı'nın İran'la ilgili açıklaması, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, Trump'ın Vance'i "İran'la müzakereleri yeniden başlatmak için görevlendirdiği" iddiasının hemen ardından geldi.

WSJ, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın direktifi üzerine Vance'in, "barış müzakerelerini yeniden başlatmak amacıyla" İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rızai'ye bir mektup gönderdiğini iddia etmişti.

ETİKETLER
Donald Trump İran ABD
Sıradaki Haber
BM raportörleri: Fransa'daki öğrenci protestolarına yönelik şiddet nedeniyle dehşete kapıldık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:54
Hollanda'da kuş gribi salgınları nedeniyle ülke çapında karantina kararı alındı
06:53
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Trafik çift yönlü durduruldu
06:53
ABD Başkanı Donald Trump'ın BBC'ye açtığı hakaret davası eksik belgeler nedeniyle düşebilir
06:53
İspanya'da tren kazası: Kontrol merkezi personeli sorgulanıyor
06:46
Binlerce kişiyi işten çıkaracağını duyuran Microsoft'un karı rekor seviyede arttı
06:44
Bakan Çiftçi'den "kuvvetli yağış" uyarısı: Teyakkuz halinde olunmalı
Depremde zarar gören Hatay'ın valilik binası yeniden hizmete alındı
Depremde zarar gören Hatay'ın valilik binası yeniden hizmete alındı
FOTO FOKUS
Amasyalı çiftçi tarlasına traktörüyle 'Cumhuriyet' yazdı
Amasyalı çiftçi tarlasına traktörüyle 'Cumhuriyet' yazdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ