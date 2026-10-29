İsrail'deki Arap partilerden Netanyahu'ya karşı muhalefetle iş birliği mesajı

Ortak Arap Listesi, yaptığı yazılı açıklamada, Arap toplumunun "içinde bulunulan dönemin tehlikesini kavradığı" ve Arap kent ve beldelerinde sandıklara akın ettiği belirtildi.

Geniş katılımın seçim gününü "faşistlere karşı geniş çaplı bir halk gösterisine" dönüştürdüğü ifade edilen açıklamada, Arap toplumunun kışkırtmalara ve tehdit girişimlerine ortak iradeyle karşılık verdiği aktarıldı.

Kendilerine güvenoyu veren seçmenlere teşekkür edilen açıklamada, bu desteğin Arap toplumunun birliğe bağlılığını, temel haklarından taviz vermeyen bir söylemi ve taleplerini ödünsüz şekilde savunacak siyasi bir güce duyduğu ihtiyacı yansıttığı belirtildi.

Açıklamada, "ırkçı akıntının tersine hareket eden" demokratik Yahudi güçlerinden aktivist ve seçmenlere de teşekkür edildi.

Muhalefet gerçek bir siyasi alternatif sunmalı

Ortak Arap Listesine göre, seçim sonuçları henüz kesinleşmemiş olsa da mevcut veriler, Arap toplumunun yüksek katılımının Netanyahu ve destekçilerinin hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşamamasına katkı sağladığını gösteriyor.

Ortak Arap Listesi açıklamasında ayrıca, seçmenlerin kendilerine verdiği gücü "Netanyahu hükümetinin yeniden kurulmasını engellemek için" kullanacaklarını bildirdi.

Alternatif hükümetin önünü açmak için iş birliğine hazır oldukları belirtilen açıklamada, muhalefet bloğunun gerçek bir siyasi alternatif sunması, Arap toplumunu ve temsilcilerini dışlamaması, toplumun talep ve haklarına bağlı kalması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, listenin sorumluluğunun Arap toplumunun birliğini ve seçim başarısını korumak, toplumun geleceği için çalışmayı sürdürmek olduğu kaydedildi.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından açıklanan ilk sonuçlara göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloku ise 48 sandalye kazandı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi ve Birleşik Arap Listesi, toplam 19 sandalye elde ederek Mecliste şimdiye kadarki en yüksek temsil düzeyine ulaştı.