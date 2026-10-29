Binlerce kişiyi işten çıkaracağını duyuran Microsoft'un karı rekor seviyede arttı

Windows geliştiricisi şirket, maliyetleri düşürmek amacıyla pazartesi günü yaklaşık 60 bin çalışanına kıdem tazminatı teklif edeceğini duyurdu. Diğer birçok büyük teknoloji firması gibi Microsoft da, büyük harcamaların karşılığını verip vermeyeceği konusundaki soru işaretlerine rağmen yapay zekayı destekleyen altyapıya yoğun yatırımlar yapıyor.

New York borsasındaki seans sonrası işlemlerde Microsoft hisseleri yaklaşık yüzde 2,9 değer kazandı. Büyük teknoloji şirketlerinin son finansal sonuçları, yapay zekaya yapılan yoğun harcamaların sürdürülebilir olup olmadığını değerlendiren yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Amazon, Meta ve Alphabet gibi büyük teknoloji şirketlerinin bu yıl yapay zeka çipleri ve veri merkezleri gibi altyapılara 700 milyar dolardan fazla harcama yapması bekleniyor.

Microsoft çarşamba günü yaptığı açıklamada, bulut bilişim işindeki güçlü büyümenin etkisiyle üç aylık gelirinin bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 92,3 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Şirketin kazançları, kurumsal teknoloji hizmetleri yelpazesi olan Microsoft Cloud gelirindeki yüzde 30'luk artışla desteklendi.

Şirket ayrıca, finansal durumlarını etkileyebilecek belirsizliklerin yanı sıra yapay zekaya yapılan "önemli yatırımlara" da dikkat çekti. Microsoft Üst Yöneticisi Satya Nadella, yapay zeka geliştirme çalışmalarının teknolojinin benimsenmesini artırdığını ve her sektörde "gerçek dünyada etki" yarattığını belirtti.

Bu hafta şirket, iş gücünü "değişen ihtiyaçlara" uyarlamak amacıyla Kanada, Hindistan, İngiltere ve ABD'deki ekiplerde uygun çalışanlara gönüllü kıdem teklifini genişleteceğini bildirdi. Microsoft, bunun firmaya "daha büyük esneklik" sağlayacağını ve çalışanların finansal destek ile kariyer planlama kaynaklarıyla ayrılmasına olanak tanıyacağını ifade etti. Şirket halihazırda dünya genelinde 220 binden fazla kişiyi istihdam ediyor.

Microsoft'un beklenenden güçlü gelen finansal sonuçları, Google'ın çatı şirketi Alphabet'in çarşamba günü hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçlarıyla tezat oluşturdu. Alphabet, üç aylık net kârında geçen yıla göre yüzde 25 düşüş bildirmesi ve yapay zekaya yoğun harcama yapmaya devam edeceğini açıklamasının ardından hisselerinin yüzde 9,75 düşüş yaşamıştı.