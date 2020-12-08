Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 22:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Shane Larkin'den 1500. sayı
Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'ndeki 1500. sayısını Asvel karşısında kaydetti.
Aynı zamanda Milli Takımımızda da forma giyen Shane Larkin, temsilcimiz Anadolu Efes'in Asvel'i konuk ettiği mücadelede bulduğu sayılarla THY Avrupa Ligi'nde 1500 sayı barajını geçti.
Bunu 2.5 sezonda başaran Larkin, geçen sezon organizasyon iptal olana kadar 4 kez üst üste haftanın en değerli oyuncusu seçilmişti.
Etiketler: Basketbol
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