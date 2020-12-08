Aynı zamanda Milli Takımımızda da forma giyen Shane Larkin, temsilcimiz Anadolu Efes'in Asvel'i konuk ettiği mücadelede bulduğu sayılarla THY Avrupa Ligi'nde 1500 sayı barajını geçti.

Bunu 2.5 sezonda başaran Larkin, geçen sezon organizasyon iptal olana kadar 4 kez üst üste haftanın en değerli oyuncusu seçilmişti.