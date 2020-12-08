Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kros branşının en son 1924 Paris Olimpiyatları programda yer aldı.

"Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) bir asır sonra kros yarışmasının yeniden olimpik yarışma programına alınması için gösterdiği çaba karşılık bulamadı. Dünya Atletizm Birliği, yaptığı basın açıklamasında, IOC’nin yeni açıkladığı 2024 Olimpiyatları branş çizelgesinde yer almasını bekledikleri kros yarışının bulunmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti."

Yeni programda 50 kilometre yürüyüş branşının da listeden düşürüldü. Atletizmde 23 erkek, 23 kadın branşının yanı sıra iki de karışık yarışma yapılacak.

Karışık yarışmalardan ilkinin, Doha 2019'da da gerçekleştirilen 4×400 metre karışık bayrak müsabakası olacak. Yapılacak görüşmelerin ardından daha sonra açıklanacak diğer branşın ise "karışık yürüyüş takım" müsabakası olması önerildi.

Öte yandan, atletizmde 2024 Paris Olimpiyatları'na 48 branşta 905'i kadın toplam 1810 sporcu katılacak.