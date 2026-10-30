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Dünya
AA 30.10.2026 11:27

Caparov: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin itibarı arttı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin siyasi, ekonomik, askeri ve teknolojik başarılarıyla uluslararası arenadaki itibarını artırdığını söyledi.

Caparov: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin itibarı arttı

Caparov, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi'nde konuştu.

Zengin tarihi ve kendine özgü mimarisiyle öne çıkan Ankara'da TDT 13. Zirvesi vesilesiyle liderlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Caparov, Zirve'ye üst düzeyde ev sahipliği yaparak sıcak misafirperverlik gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en içten teşekkürlerini sundu.

Caparov, "Sizin ileri görüşlü liderliğiniz altında Türkiye, siyasi, ekonomik, askeri, teknolojik ve diğer alanlarda büyük başarılara imza atarak uluslararası arenadaki itibarını artırmaya devam etmektedir." dedi.

Türkiye'nin Orta Doğu'da kalıcı barışın tesis edilmesi için yürüttüğü aktif girişimleri takdirle karşıladıklarını bildiren Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerle kutladığını ifade etti.

Caparov, 2026'da TDT dönem başkanlığını başarıyla yürüten Azerbaycan'ın çalışmalarına dikkati çekerek, "Bu süre zarfında Teşkilat bünyesindeki işbirliğinin geliştirilmesine ve ortak girişimlerin ilerletilmesine büyük önem verilmiştir." diye konuştu.

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