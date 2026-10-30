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Gündem
TRT Haber 30.10.2026 11:43

Çevre kirliliğine neden olan Ardeşen Belediyesi'ne 2,3 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Rize’nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi yakınında vahşi depolama yaparak çevre kirliliğine neden olan Ardeşen Belediyesi’ne 2 milyon 346 bin TL idari ceza kesti.

Çevre kirliliğine neden olan Ardeşen Belediyesi'ne 2,3 milyon lira ceza

CİMER’e yapılan şikayetler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Ardeşen ilçesi Fırtına Mahallesi’nde denetim gerçekleştirdi.

Çevre kirliliğine neden olan Ardeşen Belediyesi'ne 2,3 milyon lira ceza

Kamera kayıtları incelemelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kentte hizmetlerin aksamaması amacıyla Ardeşen Belediyesi'ne hibe ettiği çöp kamyonlarıyla toplanan atıkların usul ve esaslara aykırı olarak söz konusu alana döküldüğü belirlendi. Alanda atıkların herhangi bir çevresel tedbir alınmadan vahşi depolandığı, bölgenin yakınında Fırtına Deresi ile ev ve iş yerlerinin bulunduğu tespit edildi.

Çevre kirliliğine neden olan Ardeşen Belediyesi'ne 2,3 milyon lira ceza

Tesise eylül ayında hiç atık götürülmemiş

Rize İl Özel İdaresi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü'ne aylık olarak gönderilen Aktarma İstasyonu verilerinde de Ardeşen Belediyesi tarafından eylül ayı içerisinde tesise hiç atık gönderilmediği görüldü. Tespit edilen ihlaller nedeniyle Ardeşen Belediyesi’ne 2 milyon 346 bin TL idari yaptırım uygulandı.

Çevre kirliliğine neden olan Ardeşen Belediyesi'ne 2,3 milyon lira ceza

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Kirliliği
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