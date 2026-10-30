MİT'ten DEAŞ operasyonu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in istihbari çalışmaları sonucu, terör örgütü DEAŞ mensubu Abdullah kod adlı terörist Uğur Bahadır'ın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçiş yaptığı tespit edildi.

Afganistan-Pakistan alanında terör örgütü DEAŞ'a ait birçok kampta farklı görevler yürüttüğü öğrenilen terörist Bahadır'a yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilen terörist Bahadır, ilk ifadesinde, "Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten Abu Yasir Al Turki kod adlı terörist Özgür Altun ile irtibatına, terör örgütü DEAŞ bünyesinde aldığı eğitimlere, terör örgütü DEAŞ adına kendisine verilen görevlere ve terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan-Pakistan alanında yürüttüğü örgütsel faaliyetlere" ilişkin bilgi verdi.

Terörist Bahadır'ın, Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına 2024'te geçerek terör örgütü DEAŞ bünyesine katıldığı öğrenildi.

Terörist Bahadır'ı örgüte yönlendiren Türk kökenli şahsın ise 2025'in başında yakalanan Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun olduğu, Altun'un Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynadığı tespit edildi.

Ayrıca, terörist Bahadır'ın, 2026'nın başında yakalanan ve terör örgütü DEAŞ'ın sözde medya biriminde faaliyet yürüten Abu Ubeyde/Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı ile de Afganistan-Pakistan alanında birlikte hareket ettiği öğrenildi.

MİT'in yürüttüğü çalışmalar neticesinde, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamaları akamete uğratıldı.