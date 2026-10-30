Puslu 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türk Dünyası
AA 30.10.2026 10:40

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi başladı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13'üncü Zirvesi başladı.

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenen zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Konuk devlet başkanları, Beştepe Millet Sergi Salonu'na gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı.

Burada çekilen aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile gözlemci ülkeler Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yer aldı.

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, solunda ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev bulundu.

Konuk devlet başkanlarının Beştepe Millet Sergi Salonu'na girişinde tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler ile yeniçeri kıyafetli askerler de hazır bulundu.

ETİKETLER
Türk Devletleri Teşkilatı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan Kırgızistan Özbekistan Türkmenistan Tufan Erhürman
Sıradaki Haber
Bakan Çiftçi'den TDT Zirvesi paylaşımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:03
ABD'deki Kongre ara seçimleri yaklaşırken anketlerdeki tablo netleşiyor
11:01
Ailesi OpenAI'ı dava ediyor: ChatGPT sara ilaçlarını bırakma tavsiyesiyle ölüme yol açtı
10:53
Gazprom'dan Avrupa'da doğal gaz için "2 bin 500 dolar" tahmini
10:48
Küresel doğrudan yabancı yatırımlar yılın ilk yarısında arttı
10:43
Yapay zeka kaynaklı deepfake tehlikesi seçimleri ve tüketicileri tehdit ediyor
10:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa, gayrılığa yer yok
Almanya'da sonbaharın renkleri tarihi Rakotzbrücke'yi süslüyor
Almanya'da sonbaharın renkleri tarihi Rakotzbrücke'yi süslüyor
FOTO FOKUS
Galata Kulesi'nde 29 Ekim'e özel Atatürk gösterisi
Galata Kulesi'nde 29 Ekim'e özel Atatürk gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ