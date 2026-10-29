Burhanettin Duran: Daha güçlü bir Türk dünyası için çalışıyoruz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi için bir paylaşım yaptı.

"Türk dünyası, aynı tarihî hafızadan beslenen, dilin, kültürün ve medeniyet mirasının asırlardır birbirine bağladığı büyük bir kardeşlik coğrafyasıdır. Bugün bu köklü bağlar, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında ortak iradeye, dayanışmaya ve somut iş birliklerine dönüşüyor."

TDT Ankara Zirvesi 2026'nın ortak geleceğimizi şekillendirme irademizin ve Türk dünyası arasındaki dayanışmayı daha ileriye taşıma kararlılığımızın önemli bir ifadesi olduğunun altını çizen Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türk dünyasıyla ilişkilerimizi her alanda geliştirerek geleceğe yürüyoruz. Geçmişten aldığımız güçle, kardeşliğimizi gelecek nesillere taşıyacak daha müreffeh, daha güçlü ve daha bütünleşmiş bir Türk dünyası için çalışıyoruz." dedi.