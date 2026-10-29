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Gündem
TRT Haber 29.10.2026 15:51

Kapadokya bölgesinde toprak kaymasına bağlı kaya düşmesi: 3 ölü

Nevşehir Kapadokya bölgesinde toprak kaymasına bağlı kaya düşmesi meydana geldi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kapadokya bölgesinde toprak kaymasına bağlı kaya düşmesi: 3 ölü

Göreme Açık Hava Müzesi civarında, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle kopan kaya parçaları vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapadokya bölgesinde toprak kaymasına bağlı kaya düşmesi: 3 ölü

Ekiplerin yaptığı incelemede, 3 kişinin kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kapadokya bölgesinde toprak kaymasına bağlı kaya düşmesi: 3 ölü

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle soruşturma başlatıldığını, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini duyurdu.

İlk belirlemelere göre olayda üç kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını aktaran Gürlek, enkaz altında kalmış olabilecek diğer kazazedelerin tespit edilmesi amacıyla arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını koordineli ve yoğun şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

Gürlek, "Hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Arama ve kurtarma çalışmalarının bir an önce olumlu sonuçlanmasını temenni ediyorum. Nevşehir’imizde yaşanan bu acı olaydan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin." dedi.

Kapadokya bölgesinde toprak kaymasına bağlı kaya düşmesi: 3 ölü

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