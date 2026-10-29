Hafif Sağanak Yağışlı 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 29.10.2026 13:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kırmızı kravatında KAAN detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törende, milli muharip uçak KAAN figürlerinin yer aldığı kırmızı kravatı tercih etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kırmızı kravatında KAAN detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan'ın, ziyaret sırasında kırmızı zemin üzerinde KAAN figürleri yer alan kravat taktığı görüldü.

Bedir Mutabakat Zaptı'nın imzalandığı gün de takmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında Bedir Mutabakat Zaptı'nın imzalandığı gün de AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda KAAN desenli başka bir kravat takmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda KAAN desenli başka bir kravat takmıştı. (AA)[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda KAAN desenli başka bir kravat takmıştı. (AA)]

Erdoğan'ın, Cumhuriyet Bayramı"nda aynı desenin kırmızı rengini kullanması, "gök vatanda bağımsızlık" vurgusunu ve milli havacılık projelerine yönelik desteğini yeniden görünür kıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından özel olarak hazırlatılan KAAN figürlü kravatla, Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünde Türkiye'nin kendi savaş uçağını geliştirme hedefi sembolik olarak Anıtkabir'deki törene taşınmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kırmızı kravatında KAAN detayı

Erdoğan'ın programında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etmesi ve Türk Devletleri Teşkilatının 13'üncü Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye gelen konuk devlet başkanları ve heyetlerinin katılımlarıyla düzenlenecek resmi akşam yemeğine iştirak yer alıyor. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın üye olduğu teşkilatta Macaristan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gözlemci statüsünde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Türk dünyasının Ankara'da buluştuğu gün tercih edilen KAAN kravatı, milli havacılık hamlesi ile dost ülkelerle savunma işbirliği arasında sembolik bir bağ kurdu. Bedir Mutabakatı'ndan Cumhuriyet Bayramı'na uzanan bu tercih, KAAN'ı Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığının ve savunma alanındaki ortaklıklarının ortak simgesi olarak öne çıkardı.

ETİKETLER
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KAAN Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Cumhuriyet'in 103. yılı coşkuyla kutlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:42
Fransa'da son eylemlerde bildirilen içeriklerin büyük kısmı sosyal medyadan kaldırıldı
14:39
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
14:25
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
14:13
Şehit olan polis memuruna veda
13:52
İspanya'da 2 hızlı treninin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 69'a çıktı
13:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti
İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Kupası mücadelesi
İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Kupası mücadelesi
FOTO FOKUS
Cumhuriyet'e giden yolda hangi adımlar atıldı?
Cumhuriyet'e giden yolda hangi adımlar atıldı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ