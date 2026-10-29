Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kırmızı kravatında KAAN detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan'ın, ziyaret sırasında kırmızı zemin üzerinde KAAN figürleri yer alan kravat taktığı görüldü.

Bedir Mutabakat Zaptı'nın imzalandığı gün de takmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında Bedir Mutabakat Zaptı'nın imzalandığı gün de AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda KAAN desenli başka bir kravat takmıştı.

[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda KAAN desenli başka bir kravat takmıştı. (AA)]

Erdoğan'ın, Cumhuriyet Bayramı"nda aynı desenin kırmızı rengini kullanması, "gök vatanda bağımsızlık" vurgusunu ve milli havacılık projelerine yönelik desteğini yeniden görünür kıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından özel olarak hazırlatılan KAAN figürlü kravatla, Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünde Türkiye'nin kendi savaş uçağını geliştirme hedefi sembolik olarak Anıtkabir'deki törene taşınmış oldu.

Erdoğan'ın programında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etmesi ve Türk Devletleri Teşkilatının 13'üncü Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye gelen konuk devlet başkanları ve heyetlerinin katılımlarıyla düzenlenecek resmi akşam yemeğine iştirak yer alıyor. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın üye olduğu teşkilatta Macaristan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gözlemci statüsünde bulunuyor.

Türk dünyasının Ankara'da buluştuğu gün tercih edilen KAAN kravatı, milli havacılık hamlesi ile dost ülkelerle savunma işbirliği arasında sembolik bir bağ kurdu. Bedir Mutabakatı'ndan Cumhuriyet Bayramı'na uzanan bu tercih, KAAN'ı Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığının ve savunma alanındaki ortaklıklarının ortak simgesi olarak öne çıkardı.