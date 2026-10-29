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Gündem
AA 29.10.2026 12:51

İletişim Başkanı Duran, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Kırıkbayev ile görüştü

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Arman Kırıkbayev ile bir araya geldi.

İletişim Başkanı Duran, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Kırıkbayev ile görüştü

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından, İletişim Başkanlığındaki görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Kırıkbayev ile görüşmesinde ortak tarih ve kültürel bağlardan güç alan Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin medya, iletişim ve enformasyon alanlarında daha da geliştirilmesine yönelik işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Kardeş Kazakistan ile medya ve iletişim alanlarındaki işbirliğimizi derinleştirmeyi, ortak kültürel mirasımızı ve Türk dünyasının müşterek değerlerini uluslararası kamuoyuna daha etkin biçimde tanıtmayı önemsiyoruz. Nazik ziyaretleri için Sayın Bakan'a teşekkür ediyorum."

İletişim Başkanı Duran, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Kırıkbayev ile görüştü

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Burhanettin Duran Kazakistan İletişim Başkanlığı
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