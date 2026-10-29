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TRT Haber 29.10.2026 11:46

İletişim Başkanı Duran: Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin savunma sanayiinden diplomasiye her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini belirterek, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, daha güçlü, daha müreffeh ve daha bağımsız bir Türkiye için azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İletişim Başkanı Duran: Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Duran, Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

29 Ekim 1923’ün aziz milletin istiklal ve istikbaline sahip çıkarak bağımsızlığını millî iradeyle taçlandırdığı tarihî bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Duran, Cumhuriyetin 103. yıl dönümünün milletçe büyük bir gurur, heyecan ve coşkuyla kutlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye'nin köklü birikiminden aldığı güçle büyük atılımlar gerçekleştirdiğine dikkat çeken Duran, mesajında şu ifadelere yer verdi;

29 Ekim 1923, aziz milletimizin istiklal ve istikbaline sahip çıkarak bağımsızlığını millî iradeyle taçlandırdığı, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bugün, Cumhuriyetimizin ilanının 103. yıl dönümünü, milletçe büyük bir gururla, heyecanla ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, Cumhuriyetimizin köklü birikiminden aldığı güçle her alanda büyük atılımlar gerçekleştirmektedir. Savunma sanayiinden teknolojiye, enerjiden ulaştırmaya, üretimden diplomasiye kadar pek çok alanda elde edilen kazanımlar, tam bağımsız ve güçlü Türkiye idealimizin somut birer göstergesidir.

"En büyük sorumluluğumuz bu ruhu gelecek nesillere taşımak"

Ülkemiz, millî imkân ve kabiliyetlerini geliştirirken uluslararası alanda da etkinliğini artırmakta; bölgesel ve küresel meselelerde söz sahibi olan güçlü bir aktör olarak öne çıkmaktadır. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, Cumhuriyetimizin temelinde yer alan bağımsızlık ruhunu ve millî birlik şuurunu gelecek nesillere taşımaktır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha bağımsız bir Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Millî Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla; gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

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Burhanettin Duran 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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