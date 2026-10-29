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Gündem
AA 29.10.2026 11:04

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "aziz gardaşım" ifadeleri ile başlayan kutlama mesajında, "Azerbaycan ile Türkiye'yi, tarihin sınavlarından geçmiş gerçek dostluk ve kardeşlik bağları birleştirmektedir" dedi.

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.

Aliyev, "aziz gardaşım" ifadeleri ile başlayan mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk halkını şahsı ve Azerbaycan halkı adına kutladı.

İlham Aliyev mesajında, "Azerbaycan ile Türkiye'yi, tarihin sınavlarından geçmiş gerçek dostluk ve kardeşlik bağları birleştirmektedir. 2021 yılında sizinle birlikte imzaladığımız Şuşa Beyannamesi ile ülkelerimiz arasındaki ilişkiler en üst seviyeye, müttefiklik düzeyine ulaşarak nitelik bakımından yeni bir içerik ve anlam kazanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'a sağlık, mutluluk ve başarılar dileyen Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve halkına huzur ve refah diledi.

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva da sosyal medya hesaplarından Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Türk bayrağının olduğu fotoğraf eşliğinde yapılan paylaşımda, "Türk halkını Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürekten kutluyorum." ifadesi yer aldı.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Azerbaycan İlham Aliyev
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