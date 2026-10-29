Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet uğrunda büyük bedeller ödedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.

Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejin Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı;

Aziz Atatürk, bugün uğruna büyük bedeller ödediğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. seneidevriyesini kutluyoruz. Tarihimize yeni bir istikamet çizen bu önemli günde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi şükranla yâd ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'ni devleti ve milletiyle birlikte müreffeh ve muzaffer yarınlara ulaştırmak için yoğun bir cephede mücadele içindeyiz. Cumhuriyet henüz ilan edilmemişken zatıalinizin 1 Mart 1922 tarihli Büyük Millet Meclisi hitabınızda mündemiç; 'Bizi millî davamızı izlemekten yıldıracak hiçbir araç, hiçbir kuvvet düşünülemez. Millî davamız bizim hayatımızdır.' sözleri bu ışıkta, millî davamız olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşıncaya kadar kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun.