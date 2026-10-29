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TRT Haber 29.10.2026 08:59

MİT Başkanı Kalın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Cumhuriyetimiz her daim bağımsızlık irademizin tezahürü, birlik ve beraberlik ruhumuzun timsali, ortak geleceğe duyduğumuz inancın mührü olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

MİT Başkanı Kalın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kalın, mesajında şu sözleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde, aziz milletimizin yazdığı şanlı destanı; büyük bir gurur, derin bir minnet ve sonsuz bir saygıyla yâd ediyorum. Cumhuriyetimiz her daim bağımsızlık irademizin tezahürü, birlik ve beraberlik ruhumuzun timsali, ortak geleceğe duyduğumuz inancın mührü olmaya devam edecektir. Millî İstihbarat Teşkilâtı olarak bu şuurla; devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği, ülkemizin bağımsızlık ve egemenliği için azim ve kararlılıkla, vakardan ve sadakatten ödün vermeksizin görevimizi sürdürüyoruz.

Bu kutlu günde; Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olması için her daim seferberlik ruhuyla çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum."
 

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