Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin 103. yılı dolayısıyla bir video mesaj yayımladı.

Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Aziz milletimizin Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Yurt dışı misyonlarımızda bayram sevincimize ve heyecanımıza ortak olan kıymetli misafirlerimize en samimi şükranlarımı iletiyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kalbi milletimizle çarpan, bizimle sevinip bizimle üzülen kader ve gönül birliği yaptığımız bütün dost ve kardeşlerimizi de muhabbetle kucaklıyorum.

"Ülkemiz daha güçlü bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir"

Cumhuriyetimiz tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, hür yaşama kararlılığının ve kendi geleceğini tayin etme azminin en güçlü nişanesidir. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde büyük fedakarlıklarla yürüttüğümüz milli mücadele birlik ve beraberlik içinde kenetlenen bir milletin en zor şartlarda dahi neleri başarabileceğini bütün dünyaya göstermiştir. İmkansızlıklar içinde elde edilen bu büyük başarı yalnızca bir milletin kaderini değiştirmekle kalmamış aynı zamanda milli iradenin gücünü ve bağımsız yaşama hakkının vazgeçilmezliğini tarihe nakşetmiştir.

Bundan tam 103 yıl önce milletçe sergilediğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımız olmaya devam ediyor. Son 24 yılda savunma sanayiinden enerjiye, ulaştırmadan diplomasiye uzanan geniş bir yelpazede katettiğimiz mesafeyi müessir ve müreffeh Türkiye'ye giden yolun kilometretaşları olarak görüyoruz. Kendi teknolojisini geliştiren savunma alanındaki imkan ve kabiliyetlerini artıran enerji arz güvenliğini güçlendiren, ulaştırma alt yapısını çağın gereklerine göre yenileyen ve üretim kapasitesini sürekli büyüten ülkemiz daha güçlü bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir.

"Türkiye Cumhuriyeti'ni çok daha aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacağız"

Türkiye olarak yakın çevremizde ve dünyanın farklı yerlerinde savaşların, çatışmaların, krizlerin yaşandığı zor bir dönemde istikrarımızı korumakla kalmayıp anlaşmazlıklarımızın çözümü için de sorumluluk alıyoruz. Dünyada barış, bölgede barış ve yurtta barış şiarıyla barış için, adalet için gayret göstermeye bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz.

86 milyon olarak ortak değerlerimizin etrafında kenetlenerek Türkiye Yüzyılı hedefimizi kuveden fiile geçirecek gök kubbemiz olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni çok daha aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacağız.

Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki Türkiye hamdolsun bugün dünden daha güçlüdür. İnşallah yarın çok daha güçlü, çok daha itibarlı her alanda çok daha etkin olacaktır. Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk milleti mührünü vuracaktır. Rabbim milletçe yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, milli mücadele kahramanlarımızı ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun.