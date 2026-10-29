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Gündem
AA 29.10.2026 06:44

Bakan Çiftçi'den "kuvvetli yağış" uyarısı: Teyakkuz halinde olunmalı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 29 Ekim'de yurdun çeşitli bölgelerinde beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşları uyararak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarına uyulmasını istedi.

Bakan Çiftçi'den "kuvvetli yağış" uyarısı: Teyakkuz halinde olunmalı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kuvvetli sağanağa karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, 29 Ekim Perşembe günü yurdun çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, başta turuncu kodlu uyarı verilen Muğla, Antalya, Mersin ve Adana olmak üzere, sarı kodlu uyarı kapsamındaki illerde sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı azami dikkat gösterilmesi ve teyakkuz halinde olunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bakan Çiftçi'den "kuvvetli yağış" uyarısı: Teyakkuz halinde olunmalı

Çiftçi, şunları kaydetti:

"AFAD'ımızın koordinasyonunda, ilgili kurumlarımızla muhtemel risklere karşı gerekli tedbirleri alıyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD'ımızın uyarılarına hassasiyetle riayet etmelerini, can ve mal güvenliklerini riske atabilecek durumlardan uzak durmalarını istirham ediyorum. Unutmayalım, zamanında alınan tedbir hayat kurtarır. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

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Mustafa Çiftçi Meteoroloji Sağanak AFAD
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