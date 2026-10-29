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Gündem
AA 29.10.2026 02:42

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şahsi ikbalini milli istiklal uğruna feda eden ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti, fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür nesillerin ellerinde Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın aydınlık ufuklarına taşıma azim ve kararlılığındayız." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. 

Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, İstiklal harbimizin çetin imtihanlarından süzülerek yükselen milli iradenin abidevi eseridir. Her satırı fedakarlık ve kahramanlıkla yazılan bu büyük destan, Türk milletinin kendi kaderine hükmetme iradesini ebedileştirmiştir. Şahsi ikbalini milli istiklal uğruna feda eden ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti, fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür nesillerin ellerinde Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın aydınlık ufuklarına taşıma azim ve kararlılığındayız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadelemizin yiğit komutanlarını, ilk Meclisimizin muhterem üyelerini, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun."

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Devlet Bahçeli MHP
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