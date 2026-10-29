Çok Bulutlu 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.10.2026 09:58

Marmaray 13 yılda 1,6 milyar yolcu taşıdı

Marmaray 13 yılda 1,6 milyar yolcuya hizmet verdi, bu yılın 10 ayında da yaklaşık 181 milyon yolcu Marmaray'ı tercih etti.

Marmaray 13 yılda 1,6 milyar yolcu taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde Marmaray'ın da 13. yaşının kutlandığını hatırlattı.

Marmaray'ın temellerinin Ağustos 2004'te atıldığını ve 29 Ekim 2013'te hizmete açıldığını anımsatan Uraloğlu, "Deniz seviyesinden 60 metre derinliğe ulaşan batırma tüp tünelimizle iki kıtayı demir yoluyla birbirine bağladık. Asya ile Avrupa'yı 4 dakikada birbirine bağlayan Marmaray ile 13 yılda 1,6 milyar yolcuya hizmet verdik" değerlendirmesinde bulundu.

Günde toplam 287 sefer düzenleniyor

Uraloğlu, İstanbul'un toplu ulaşım sisteminde önem taşıyan Marmaray'ın, metro, metrobüs, tramvay ve deniz ulaşımıyla entegre şekilde hizmet verdiğine işaret ederek, Halkalı-Gebze güzergahında 76,6 kilometrelik hat ve 43 istasyonla İstanbullulara kesintisiz ulaşım imkanı sunduklarını kaydetti.

Marmaray'ın, kent içi ulaşımda sağladığı konfor ve zaman tasarrufuyla vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Bu yılın 10 ayında da yaklaşık 181 milyon yolcumuz Marmaray'ı tercih etti. Marmaray, 6 Ekim'de 762 bin 870 yolcu taşıyarak günlük yolcu sayısında yeni bir rekora imza attı ve kendi rekorunu tazeledi" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Halkalı-Gebze ve Pendik-Ataköy güzergahlarında günde 287 sefer düzenlendiğini aktardı.

Hafta sonları gece ilave 10 seferle bu sayının 297'ye yükseldiğini kaydeden Uraloğlu, "Filomuzda 34'ü 10 vagonlu, 20'si 5 vagonlu olmak üzere toplam 54 tren seti ve 440 vagon bulunuyor" bilgisini verdi.

ETİKETLER
Marmaray Abdulkadir Uraloğlu
Sıradaki Haber
Benzinle soba yakmak isterken evi yaktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:01
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor
11:03
Bakan Bolat: Türkiye küresel ticaretin güvenilir aktörlerinden biri
10:59
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
10:23
Kamu personelinin ücret sisteminde yeni dönem
10:08
Emine Erdoğan: Bu kıymetli mirasın nesiller boyunca yaşatılmasını diliyorum
09:58
Altın güne düşüşle başladı
1764 metre rakımlı Yellice Dağı'nda sonbahar güzelliği
1764 metre rakımlı Yellice Dağı'nda sonbahar güzelliği
FOTO FOKUS
Cumhuriyet'e giden yolda hangi adımlar atıldı?
Cumhuriyet'e giden yolda hangi adımlar atıldı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ