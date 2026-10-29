Şırnak'ta yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Hilal beldesi girişinde Antalya’dan Hakkari istikametine giden yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs bir evin çatısına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 15 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Şırnak ve Uludere devlet hastanelerine sevk edildi.

Ağır yaralanan otobüs şoförü Sabri Yumak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 14 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.