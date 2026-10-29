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Türkiye
DHA 29.10.2026 07:34

Aydın'da taşan dereden geçmeye çalışan otomobil sele kapıldı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, etkili olan sağanakta taşan Sarıçay Deresi’nden geçmeye çalışan otomobil sele kapıldı. Araçta bulunan sürücü ve yolcu jandarma ve vatandaşların müdahalesiyle kurtarılırken, otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı. O anlar kameraya da yansıdı.

Dün 17.00 saatlerinde Çavdar ve Mersinbelen mahalleleri arasında kalan Sarıçay Deresi'nde etkili olan kuvvetli yağışın ardından deredeki su seviyesi aniden yükseldi.

Köprü bulunmayan noktadan aracıyla karşıya geçmeye çalışan Barış G.’nin kullandığı otomobil, debisi artan sel sularına kapılarak mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve çevredeki vatandaşların traktör kullanarak ortak çalışmasıyla sürücü Barış G. ve araçta yolcu olarak bulunan Sinan Y., güvenli alana alınırken, otomobil de sudan çekildi. Sürücünün ve yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Aydın'da taşan dereden geçmeye çalışan otomobil sele kapıldı
Aydın'da taşan dereden geçmeye çalışan otomobil sele kapıldı
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