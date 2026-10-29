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Türkiye
AA 29.10.2026 06:32

Şarampole devrilen araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı

Erzurum'un Oltu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilip takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Şarampole devrilen araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Yasin Haşimoğlu Mahallesi Çevre Caddesi'nde şarampole devrildi.

Araç daha sonra takla atarak Karşıyaka Caddesi'ne düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Kerim Can Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan Barış Şahin, Eylül Ada Bayındır ve Naz Altaş, ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Bayındır, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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