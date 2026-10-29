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Dünya
AA 29.10.2026 12:24

İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait MQM-170 tipi İHA ele geçirildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın batısında ABD'ye ait MQM-170 tipi bir insansız hava aracının (İHA) elektronik harp operasyonuyla ele geçirildiğini ve sağlam şekilde yere indirildiğini öne sürdü.

İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait MQM-170 tipi İHA ele geçirildi

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, elektronik harp birimi mensuplarının gerçekleştirdiği operasyonla ABD ordusuna ait İHA'nın tespit edilerek kontrol ve yönlendirme sistemlerinin ele geçirildiği, ardından hava aracının sağlam şekilde yere indirildiği belirtildi.

Açıklamada, İHA'nın görevinin İran'ın Basra Körfezi kıyı şeridi ile Hürmüz Boğazı'ndaki hava savunma sistemlerini tespit etmek olduğu ifade edildi.

İranlı uzmanlar tarafından İHA'dan elde edilen verilerin incelenmesi sonucunda hava aracının, Basra Körfezi'nin güney kıyısındaki ülkelerden birinin sahilinden havalandığının belirlendiği aktarıldı.

Devrim Muhafızları tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir MQ-1 tipi İHA'nın düşürüldüğü belirtilmişti.

İran Silahlı Kuvvetleri, şu ana kadar, 14 adet MQ-1 ve 54 adet MQ-9 tipi İHA'yı düşürdüklerini bildirdi.

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Hürmüz Boğazı İran
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