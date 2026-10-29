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Dünya
The Guardian 29.10.2026 12:16

İspanya'da tren faciasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi

İspanya, bu yıl ikinci kez yaşanan ölümcül yüksek hızlı tren kazasının ardından üç günlük ulusal yas ilan etti. Yakınlarını arayan aileler, sevdiklerinden haber alabilmek için yetkililere başvuruyor.

İspanya'da tren faciasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi

İspanya, bu yıl ikinci kez yaşanan ölümcül yüksek hızlı tren kazasının ardından üç günlük ulusal yas ilan etti.

Renfe ve özel demiryolu şirketi Iryo'ya ait trenler, çarşamba günü Madrid'den güneydeki Endülüs bölgesine uzanan hatta aynı yönde ilerliyordu.

Iryo treninin durmasının ardından arkadan gelen diğer tren bu trene çarptı. Çarpışma sonucu bazı vagonlar raydan çıktı.

Kaza, Adamuz kasabası yakınlarında meydana geldi.

Yetkililer, çarşamba günü 107 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, bunlardan 15'inin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Tarihin en ölümcül tren kazaları
Tarihin en ölümcül tren kazaları

Enkazda arama çalışmaları sürüyor

Acil durum ekipleri gece boyunca enkazda başka kurbanlara ulaşmak için çalıştı. Ekipler, parçalanmış metal yığınlarını vinçlerle kaldırdı.

Castilla-La Mancha özerk yönetiminin başkanı Emiliano García-Page, vagonların alt kısımlarına henüz ulaşılamadığını belirterek can kaybının artabileceğini söyledi.

Sivil Muhafızlar, hayatını kaybedenlerin kimliklerini belirlemek amacıyla yakınlarından DNA örnekleri alınabilmesi için Madrid, Toledo, Córdoba ve Sevilla kentlerinde dört merkez kurdu. Castilla-La Mancha ve Madrid'de kan bağışı noktaları da oluşturuldu.

İspanya'da demiryolu güvenliği tartışılıyor

Kaza, İspanya'nın demiryolu ağındaki güvenlik önlemlerine ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi.

Ocak ayında da Endülüs'teki Adamuz kasabası yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu 46 kişi hayatını kaybetmişti. O kazada da trenlerden biri Renfe'ye, diğeri Iryo'ya aitti.

Başbakan Pedro Sánchez, İspanya gibi bir ülkenin aynı yıl içinde iki yüksek hızlı tren kazası yaşamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sánchez, kazanın nedenlerinin soruşturulduğunu ve güvenlik sistemindeki arıza ya da ihmalin tespit edilmesi halinde gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

Muhalefetten bağımsız soruşturma çağrısı

Ana muhalefetteki Halk Partisi'nin lideri Alberto Núñez Feijóo, kazanın derhal soruşturulmasını ve ülkenin demiryolu ağının kapsamlı ve bağımsız biçimde incelenmesini istedi.

Feijóo, İspanya halkının ülkenin altyapısında neler yaşandığını bilmeye hakkı olduğunu vurguladı.

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İspanya Tren Kazası
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