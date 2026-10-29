İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankeri mayına çarptı

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde söz konusu güzergahı kullanmaya çalışan 3 petrol tankerinde deniz mayınlarına çarpmaları sonucu patlama ve yangın meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, tankerlerin radar ve navigasyon sistemlerini kapattığı, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinin uyarılarını dikkate almadan Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki izinsiz güzergahı kullanmaya çalıştığı iddia edildi.

Söz konusu güzergahın deniz mayınlarıyla kaplı olduğu belirtilen açıklamada, gemi sahipleri ve mürettebatın bu rotayı kullanmaları halinde doğabilecek sonuçlardan sorumlu olacakları belirtilerek ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) açıklamalarına itibar edilmemesi istendi.

Açıklamada ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki kuralları göz ardı eden ve ABD ordusunun desteğiyle gerçekleştirilen "her türlü kışkırtıcı girişime" kararlılıkla karşılık verileceği ifade edildi.