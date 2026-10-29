Gazze'de 21 bin 468 hasta ve yaralı tahliye bekliyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, şubat ayından bu yana 3 bin 56 hasta ve yaralının Gazze dışında tedavi edildiği aktarıldı.

Bu kişilerin 2 bin 614'ünün Refah Sınır Kapısı'ndan, 442'sinin de Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze dışına çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yurt dışında tedaviye acil ihtiyaç duyan ve tahliye için bekleme listelerinde bulunan hasta ve yaralıların sayısı yaklaşık 21 bin 468'e ulaştı. Bunlardan 6 bin 430'u öncelik verilen vakalar arasında yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Katil İsrail'in sınır kapılarını art arda ve aniden kapattığına işaret edilen açıklamada, "Sınır kapılarının ardı ardına ve ani bir şekilde kapatılması ve prosedürlerin kasıtlı olarak yavaşlatılması, tıbbi tahliye sürecini hayat kurtarma yolundan ölümcül bir engele dönüştürdü." ifadelerine yer verildi.

Sınır kapılarındaki aksama nedeniyle Gazze'de binlerce hasta ve yaralının sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiğine dikkati çekilen açıklamada, çok sayıda kişinin de tedavi olmak üzere Gazze dışına çıkmayı beklerken hayatını kaybettiği kaydedildi.

Refah Sınır Kapısı'nın hasta ve yaralıların geçişine açılması çağrısı yinelenen açıklamada, bekleme listelerindeki hasta sayısının azaltılması için günlük tahliye kotasının da artırılması istendi.

Soykırımcı İsrail'in sağlık sektörünü hedef alan sistematik ihlalleri

Katil İsrail ordusunun soykırıma varan saldırıları ve sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde sağlık sektörü en çok etkilenen alanlar arasında yer alıyor.

Yaralı sayısının 175 bini aştığı Gazze'de kronik hastalıklar ve uzun vadeli tedavi ihtiyacının yanı sıra binlerce uzuv kaybı vakası da bulunuyor.

İsrail'in hastaneleri hedef alarak hizmet dışı bırakması ve tıbbi malzemelere ek olarak jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli yakıtın girişini de kısıtlaması, sağlık hizmetlerini sekteye uğratıyor

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını saldırılarla ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in ihlalleri nedeniyle 1568 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 649 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı ve altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.