Hafif Sağanak Yağışlı 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.10.2026 14:08

Şehit olan polis memuruna veda

Van'ın Gürpınar ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Tayfun Akalan'ın naaşı, düzenlenen törenin ardından Ankara'ya uğurlandı.

Şehit olan polis memuruna veda
[Fotograf: AA]

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Akalan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, müdürlük bahçesindeki tören alanına getirildi.

Cenaze aracından indirilen şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.

Sağanak altında gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehit olan polis memuruna veda

Şehidin eşi, annesi ve yakınlarını polisler teskin etmeye çalıştı.

Törenin ardından Van Jandarma Hava Grup Komutanlığına götürülen şehidin naaşı, uçağa konularak ailesinin yaşadığı Ankara'nın Altındağ ilçesine uğurlandı.

Törene, Vali Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, kurum amirleri, polisler ve askerler katıldı.

Şehit olan polis memuruna veda

Dün Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli mevkisinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

ETİKETLER
Van Ankara Şehit Polis
Sıradaki Haber
Çankırı'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:42
Fransa'da son eylemlerde bildirilen içeriklerin büyük kısmı sosyal medyadan kaldırıldı
14:39
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
14:25
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
13:52
İspanya'da 2 hızlı treninin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 69'a çıktı
13:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti
13:45
Güney Kore'de eski devlet başkanı Yoon'un idamı talep edildi
İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Kupası mücadelesi
İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Kupası mücadelesi
FOTO FOKUS
Cumhuriyet'e giden yolda hangi adımlar atıldı?
Cumhuriyet'e giden yolda hangi adımlar atıldı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ