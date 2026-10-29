Bakan Fidan, G20 Toplantısı için ABD'ye gidecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Bakan Fidan'ın G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde “Jeopolitik Gerilimler”, “Enerji” ve “Tedarik Zincirleri” başlıklı oturumlarda hitaplarda bulunması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın hitaplarında, İsrail’in sürdürdüğü saldırılarıyla ve uzlaşmaz tutumuyla Gazze’de barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabaları hedef alması karşısında uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırmasının önemini vurgulaması bekleniyor.

Türkiye’nin ABD ile İran arasındaki ihtilafın diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasını temenni ettiğini, çatışmaların sürmesinin bölgedeki kırılganlıkları tetiklediğini belirtmesi beklenen Bakan Fidan'ın, Karadeniz’de, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında ve Körfez bölgesinde gemilerin ve enerji altyapılarının hedef alınmasının küresel enerji, gıda güvenliği ve ticareti olumsuz yönde etkilediğine; stratejik su yollarında seyrüsefer serbestisinin ve güvenliğin korunmasının hayati önem taşıdığına işaret etmesi; Rusya ile Ukrayna arasında yoğunlaşan ve yeni alanlara yayılan çatışmaların yarattığı risklere dikkat çekmesi ve Türkiye’nin Karadeniz’de güvenliğin yeniden tesis edilmesini teminen iki tarafla da temas halinde olduğunu kaydetmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca Türkiye’nin, bölgesel sahiplenme anlayışı doğrultusunda, mevcut ihtilafların çözümüne ve bölgesinde güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sunmaya yönelik çabalarını sürdürdüğünü belirtmesi ve bu çerçevede uluslararası ortaklarla yapıcı iş birliği tesis edilmesinin önemine vurgu yapması bekleniyor.

Türkiye ve G20

Türkiye, 1 Aralık 2014 tarihinde G20 Dönem Başkanlığını üstlenmişti. Bu kapsamda G20 Liderler Zirvesi 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da düzenlenmişti.

Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı çerçevesinde; terörizmle mücadele ve mülteci krizinin, siyasi konular olarak ilk kez resmi G20 Liderler Zirvesi gündeminin bir parçası olması sağlanmış ve G20 Liderleri terörizmle mücadele konusunda ilk defa bir bildiri kabul etmişti.

Ayrıca, mülteci krizi Antalya Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde kuvvetli bir paragrafla yer almıştı. G20’nin kadınların ekonomik ve sosyal bakımdan güçlendirilmesini hedefleyen açılım gruplarından olan W20 (Kadın-20), Türkiye’nin Dönem Başkanlığı sırasında tesis edilmişti.

ABD’nin G20 Dönem Başkanlığı

ABD, G20 Dönem Başkanlığını 1 Aralık 2025 tarihinde Güney Afrika Cumhuriyeti’nden devraldı.

ABD’nin ev sahipliği yapacağı G20 Liderler Zirvesi, 14-15 Aralık'ta Miami'de düzenlenecek ve ABD, G20 Dönem Başkanlığını 15 Aralık'ta Birleşik Krallık’a devredecek.

G20

Başlıca gelişmiş ülkeler ile yükselen ekonomilerin temsil edildiği G20, uluslararası mali sistemin daha istikrarlı bir yapıya kavuşturulması amacıyla kuruldu.

19 ülkenin yanı sıra, Avrupa Birliği ile Afrika Birliği’ni aynı platformda bir araya getiren G20, küresel ekonominin yaklaşık yüzde 85’ini, ticaretin yüzde 75’ini ve nüfusun üçte ikisini temsil ediyor.