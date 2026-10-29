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Türkiye
TRT Haber 29.10.2026 11:13

19 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Doğu Akdeniz, Antalya çevreleri, Marmara'nın doğusu, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile doğu kesimlerde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 19 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

19 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı (Edirne ve Kırklareli hariç), Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu(Siirt hariç ) ile Bingöl ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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Kuvvetli yağış beklenen Adana ve Mersin için "turuncu", Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Kahramanmaraş, Muş, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Yalova ve Osmaniye için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında yer yer altında, doğu kesimlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 Km/Saat) esmesi bekleniyor.

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