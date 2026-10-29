Batı Akdeniz'de yaş meyve ihracatı yüzde 53 arttı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) verilerine göre, geçen yıl 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında yapılan 158 milyon 280 bin dolarlık yaş meyve ihracatı bu yıl aynı dönemde 242 milyon 988 bin dolara çıktı.

Bu dönemde en fazla ihracat kiraz ve vişnede yapıldı. Geçen yıl iklim koşulları nedeniyle üretimin az olduğu bu ürünlerde 22 milyon 377 bin dolarlık ihracat yapılırken, bu yıl üretimin de artmasıyla 96 milyon 373 bin dolar gelir elde edildi.

İkinci en fazla ihraç edilen yaş meyve ise nar oldu. Geçen yıl 9 ayda yapılan 23 milyon 836 bin dolarlık ihracat rakamı, bu yıl aynı dönemde 24 milyon 277 bin dolara ulaştı.

İhracatta üçüncü sırada 21 milyon 213 bin dolarla incir yer alırken, dış satımında yüksek artış gerçekleşen meyveler arasında yüzde 125 artışla kayısı ve yüzde 115 artışla şeftali yer aldı.