Cumhuriyet'in 103. yılı coşkuyla kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün, uğruna buyük bedeller ödediğimiz Cumhuriyetimizin kurulușunun 103'üncü seneidevriyesini kutluyoruz. Tarihimize yeni bir istikamet çizen bu önemli günde, zatıalinizi, silah arkadașlarınızı ve kahraman şehitlerimizi şükranla yad ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni, devleti ve milletiyle birlikte müreffeh ve muzaffer yarınlara ulaștırmak için farklı cephelerde yoğun bir mücadele içindeyiz.

Cumhuriyet henüz ilan edilmemişken zatıalinizin 1 Mart 1922 tarihli Büyük Millet Meclisi hitabında münderiç, 'Bizi, milli davamızı izlemekten yıldıracak hiçbir araç, hiçbir kuvvet düşünülemez. Milli davamız bizim hayatımızdır' sözleri ışığında, milli davamız olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşıncaya kadar kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun."

İstanbul

İstanbul Valiliğince, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen program, orkestra eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gönderdiği mesajı okundu.

Programın açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını belirterek, Cumhuriyet'in yeni yaşının İstanbul'a, millete ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından programda, il genelinde şiir kategorisinde birinci olan öğrenciler şiirlerini okudu. Daha sonra, Ataşehir Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi çok sesli korosu sahne alarak, Cumhuriyet'le ilgili şarkılar seslendirdi.

Resim, şiir ve metin alanında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü halk oyunları ekibi Van, Karadeniz ve Üsküp yöresinden oyunlar sahneledi. Programın sonunda aile fotoğrafı çekildi.

İzmir

İzmir'deki kutlama programı Valilik'teki tebrik töreniyle başladı. Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, burada tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende Elban, Topaloğlu ile Tugay, vatandaşları selamladı, bayramlarını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Elban, törendeki konuşmasında, Türk milletinin tarih boyunca en zor dönemlerde dahi kahramanlar çıkararak yeniden ayağa kalkmayı başardığını, her dönemde bu kahramanlara öncülük eden bir liderin ortaya çıktığını söyledi.

Milletimizin karakterine, şanına, şerefine en uygun rejimin cumhuriyet olduğunu belirten Elban, şöyle konuştu:

"Bu rejimle milletimiz çok kısa bir süre içerisinde küllerinden yeniden doğdu. Bugün çok şükür muasır medeniyetler seviyesini yakaladık. İnşallah aziz Atatürk'ün işaret ettiği gibi en kısa zamanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine de çıkacağız. Bu dünyada, topraklarda da hep var olmaya devam edeceğiz. İnşallah Cumhuriyetimiz, devletimiz kıyamete kadar payidar kalacaktır. İnşallah yüce milletimiz de Cumhuriyetle bu güzel vatanla birlikte de kıyamete kadar bahtiyar olacaktır."

Şiirlerin okunduğu, halk oyunları ve dans gösterilerinin sunulduğu kutlamalar, geçit töreniyle sona erdi.

Düzce

Düzce Valiliği önündeki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu. Tören birliklerini ve vatandaşları selamlayan Vali Mehmet Makas, Cumhuriyet'in 103. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla andıklarını dile getirdi.

Makas'ın konuşmasının ardından halk oyunu ve spor gösterileri sunuldu. Daha sonra askeri birlikler, sporcular, öğrenciler ve araç kortejinden oluşan tören geçişi yapıldı.

Trabzon

Trabzon'daki etkinlikler, Vali Tahir Şahin'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletin eşsiz cesareti ve fedakarlığıyla kazanılan İstiklal Harbi'nin, askeri bir zaferden öte milletin hür yaşama kararlılığını, birlik ve beraberlik ruhunu bütün dünyaya ilan ettiğini söyledi. Cumhuriyet'in ilanının yüksek iradenin devlet hayatındaki en önemli tezahürlerinden biri olduğunu vurgulayan Şahin, 103. yıl dönümünü gurur ve heyecanla idrak ettiklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi bando takımının konser verdiği törende, öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu.

Öğretmenlerden oluşan Trabzon Maarif Halk Dansları Topluluğu da zeybek gösterisi sundu. Öğrenci ve askerlerden oluşan grup ise 103 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile geçit töreninde yer aldı.

Gaziantep

Gaziantep'te ilk olarak Vali Kemal Çeber, Valilikte düzenlenen törende bayram tebriklerini kabul etti.

Daha sonra İstasyon Meydanı'nda yapılması planlanan tören, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kamil Ocak Spor Salonu'nda düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, öğrencilerin halk oyunları gösterisi ve geçit töreniyle devam etti.

Vali Çeber'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program sona erdi.

Kars

Kars'ta da kutlamalar, Vali Ziya Polat'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Hükümet Konağı önünde devam eden programda, Vali Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, tören aracından vatandaşları selamladı, bayramlarını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. İl Jandarma Komutanlığı Kağızman Jandarma Komando Taburu ile Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösteriler sunduğu program, geçit töreniyle sona erdi.

Sınır köyünde coşkulu kutlama

Türkiye-Ermenistan sınırındaki Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Üçpınar köyündeki öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyan öğrenciler köy içinde tur attı. Köyü dolaşan öğrenciler, ziyaret ettikleri yaşlılarla sohbet ederek bayram coşkusunu paylaştı.

75 yaşındaki Nerman Özbek, Cumhuriyet Bayramı'nın böyle kutlanmasının kendilerini de heyecanlandırdığını ifade ederek, "Nice böyle güzel bayramlara, bayrağımız her zaman göklerde yücelensin. Allah düşmanlara fırsat vermesin, çok sağ olsunlar, çok teşekkür ederim. Atatürk'ümüzü rahmetle anıyorum. Allah yerini, mekanını cennet etsin. O olmasaydı biz şimdi nerelerdeydik." dedi.

Ravza Koçak ise köyde yürüyüş gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Köyümüzdeki ninelerimizin, babaannelerimizin, annelerimizin ellerini öptük. Cumhuriyet'in ne demek olduğunu onlara anlattık. Onlarla mutlu olduk. Bayraklarımızı salladık, coşkuyla Cumhuriyet'imizi kutladık. Cumhuriyet olmasaydı biz bugün bu okulda eğitim öğretim göremezdik. İyi ki Cumhuriyet'imiz var ve iyi ki eğitim öğretim görebiliyoruz." diye konuştu.

Erzincan

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti. Kentte Ordu Caddesi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı kensi sesinden dinletildi.

Aydoğdu, törendeki konuşmasında, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünün milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

Tarih boyunca sayısız badireyi atlatıp kararlı adımlarla yürüyen Türk milletinin, Cumhuriyet ile birlikte geçmişten aldığı güçle geleceğe doğru ilerlediğini belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Binlerce yıllık devletler silsilemizin son ebedi halkası olan Cumhuriyet'imizin 103. yıl dönümünü kutlarken istiklal mücadelemizin hatırasını, ecdadımızın fedakarlıklarını ve bizlere bırakılan emanetin sorumluluğunu yüreğimizde taşıyoruz. Cumhuriyet, milletimizin ortak iradesi, bağımsızlığımızın teminatı, adaletin, eşitliğin ve milli egemenliğin dayandığı temel değerimizdir. Aynı zamanda geçmişten devraldığımız medeniyet birikimini geleceğe taşıma azmimizin de en büyük ifadesidir."

Öğrencilerin de şiirler okuduğu programın ardından, resmi geçit yapıldı. Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp alkış tutarak askerlere sevgilerini gösterdi. Tören, Erzincan Belediyesi Mehter Takımı'nın geçişiyle sona erdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenmesi planlanan tören, olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Nisan Spor Salonu'na alındı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, öğrencilerin şiirlerini okumasıyla devam etti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı program, geçit töreniyle sona erdi.

Malatya

Malatya'da İnönü Caddesi'nde düzenlenmesi planlanan tören, olumsuz hava koşulları nedeniyle Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ne alındı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, öğrencilerin halk oyunları ve çeşitli gösterileriyle devam etti.