Çok Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.10.2026 18:50

GÖKTÜRK-1'in objektifinden Anadolu görüntüleri

GÖKTÜRK-1 uydusunun objektifinden Anadolu'nun farklı noktalarında yer alan Türk bayrakları ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi görüntülendi.

GÖKTÜRK-1'in objektifinden Anadolu görüntüleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 103'üncü yıldönümü dolayısıyla GÖKTÜRK-1 uydusunun objektifinden çekilen, Anadolu'daki Türk bayrakları ile Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ve imzasının yer aldığı görüntüleri paylaştı.

GÖKTÜRK-1'in objektifinden Anadolu görüntüleri

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"GÖKTÜRK-1'in objektifinden Anadolu... Her köşesinde Cumhuriyet, her zirvesinde bağımsızlık, her karışında Atatürk'ün izleri! Mersin Mut'tan Kahramanmaraş'a dağlara işlenen şanlı 8 bayrağımız, Elazığ Harput'ta ay yıldız ile bütünleşen tarihi kimliğimiz, Keşiş Dağı'nda yükselen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dev portresi ve imzası... Uzaydan yeryüzüne yansıyan bu eşsiz görüntüler; bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızı, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün mirasını ve milletimizin sarsılmaz vatan sevgisini bir araya getiriyor. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılı kutlu olsun."

GÖKTÜRK-1'in objektifinden Anadolu görüntüleri

GÖKTÜRK-1'in objektifinden Anadolu görüntüleri

ETİKETLER
Uydu Anadolu Mustafa Kemal Atatürk Türk Bayrağı
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan'dan TDT Zirvesi paylaşımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:14
İran basını: Vance'in barış müzakerelerini yeniden başlatmak için gönderdiği mektuba Tahran yanıt vermedi
19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğiz
18:39
BM: Yapay zeka ve gelişen teknolojiler deniz güvenliği için yeni riskler oluşturuyor
18:32
Emine Erdoğan'dan TDT Zirvesi paylaşımı
18:09
100 bin simülasyonla test edildi: Kuyruklu yıldızlar Dünya'ya yaşam taşımış olabilir mi?
17:55
Von der Leyen, Kanada için ısrarla önerdiği "ortak üyelik" modelini anlattı
Dalyan Kanalı'nda 103 tekneyle Cumhuriyet'in 103. yılına özel kortej
Dalyan Kanalı'nda 103 tekneyle Cumhuriyet'in 103. yılına özel kortej
FOTO FOKUS
Cumhuriyet'e giden yolda hangi adımlar atıldı?
Cumhuriyet'e giden yolda hangi adımlar atıldı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ