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TRT Haber 29.10.2026 19:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk dünyası olarak tam bir dayanışma içinde karşılıklı saygı ve kardeşlik içinde geleceğimize beraber yürüyeceğimize, önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bu salondaki seçkin konuklarımızın ve ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadeleyi sevk ve idare eden tüm kadroları, şehitlerimizi, gazilerimizi, Meclis’imizdeki o dönemdeki muhterem mensuplarını rahmetle ve minnetle yad ediyorum.

Cumhuriyetimizin 103’üncü yıl dönümünü bu yıl çok farklı idrak ediyoruz. Cumhuriyet Bayramını aile meclisimiz olan Türk Devletleri ile kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Teşkilatın 13. Zirvesi nedeniyle bayram coşkumuza ortak olan Kazakistan Cumhurbaşkanına , Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Özbekistan Cumhurbaşkanı, Türkmenistan Cumhurbaşkanı, KKTC Cumhurbaşkanı ve Azerbaycan Dışişleri Bakanına ve heyetlerine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Cumhuriyetimiz, aziz milletimiz kadar dünyanın mazlum halkları için de umut ışığı olarak doğmuştur. Aradan geçen 103 yılda Cumhuriyetimiz sadece kuruluş ideallerini yerine getirmekle kalmadı gönüllerde de kök saldı. 86 milyonun ortak çatısı olan Türkiye Cumhuriyeti her alanda elde ettiği büyük kazanımlarla başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Millet olarak uğruna ağır bedelleri ödeyerek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyetini, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya bir kez daha söz veriyoruz.

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Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika Türk Dünyası Türk Devletleri Teşkilatı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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