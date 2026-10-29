DMM, 'Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği' iddialarını yalanladı

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı ve açık bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı uluslararası basın-yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan 'Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu iddialar, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı ve açık bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür gerçek dışı haber ve iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."