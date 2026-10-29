Pakistan Başbakanı Şerif'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü vesilesiyle, çok kıymetli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye hükümetine ve kardeş Türk halkına en içten tebriklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin gurur verici tarihinin, zengin mirasının ve bir cumhuriyet olarak katettiği olağanüstü yolculuğunun, halkının dayanıklılığını, cesaretini ve sarsılmaz ruhunu yansıttığını belirten Şerif, paylaşımında "Pakistan ve Türkiye ortak bir tarihe, karşılıklı güvene ve sarsılmaz bir dayanışmaya dayanan, emsalsiz bir kardeşlik bağına sahiptir." ifadesine yer verdi.

Şerif, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun kapsamı ve içeriğinin her geçen gün genişlediğini, paylaşılan değerler ve ortak hedeflerle güçlenerek sınırları ve nesilleri aştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu önemli günü Türkiye halkıyla birlikte kutlarken Pakistan ve Türkiye'nin bölgemizde ve ötesinde barış ve istikrarı ilerletmek adına birlikte çalışmaya devam edeceklerine olan inancım tamdır. Ebedi Pakistan-Türkiye kardeşliği her geçen gün daha da güçlenmeye devam etsin. Yaşasın Pakistan-Türkiye Kardeşliği."